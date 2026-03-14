Politica

Italia leader nella sicurezza internazionale: via libera alle nostre basi strategiche

di Laura Tecce - 14 Marzo 2026

L’Italia conferma oggi il suo ruolo di protagonista nella sicurezza internazionale: il Consiglio Supremo di Difesa, presieduto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha dato il via libera all’uso delle nostre basi militari per operazioni strategiche, nel pieno rispetto della sovranità nazionale e degli obblighi internazionali della Nato, di cui siamo membri fondatori dal 1949. Questa decisione dimostra quanto il nostro Paese sappia combinare responsabilità e lungimiranza nella gestione di questioni complesse di politica estera. Con questa scelta l’Italia si pone come un alleato affidabile e concreto: contribuiamo alla stabilità regionale e tuteliamo i nostri interessi nazionali, economici e strategici. Non è solo un atto formale: significa supportare missioni di pace, garantire la sicurezza dei nostri cittadini all’estero e rafforzare il nostro ruolo nei tavoli internazionali, senza mai compromettere i valori fondamentali che ci contraddistinguono.

Un Paese capace di farsi ascoltare, di incidere nelle scelte internazionali e di assicurare che le alleanze rispettino i nostri impegni ma anche i nostri principi. Concretezza e autorevolezza nella politica estera: non lasciamo spazio a indecisioni o ambiguità, ma agiamo in modo chiaro e coerente. In un contesto internazionale sempre più complesso, la nostra presenza e il nostro contributo sono fondamentali per la tutela della pace. Questa decisione è la prova tangibile di una leadership responsabile e lungimirante. La sicurezza e la stabilità sono al centro dell’agenda nazionale e internazionale: essere protagonisti significa assumersi responsabilità, partecipare attivamente alla costruzione di un mondo più sicuro e stabile. Significa rafforzare la reputazione dell’Italia nel contesto globale. L’Italia non resta spettatrice: l’Italia agisce. E adesso, Elly Schlein, prenditela col Quirinale.

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