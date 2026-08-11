Salute

Botox ed emozioni: il sottile confine tra estetica e mente

Tutta la verità sulla tossina botulinica. Le espressioni facciali rappresentano uno dei principali strumenti della comunicazione non verbale e permettono agli altri di interpretare il nostro stato emotivo.

di Redazione - 11 Agosto 2026

di PINA SPINGOLA Dott. spec. in psicoterapia umanistica- Medicina estetica e Rigenerativa

Negli ultimi anni la ricerca nell’ambito della neurologia, della psichiatria e della psicologia ha dedicato crescente attenzione al rapporto tra mimica facciale ed emozioni, mettendo in luce il possibile legame tra l’attività di alcuni muscoli del volto e la percezione del nostro stato d’animo.

La teoria del feedback facciale

Alla base di questi studi vi è la cosiddetta teoria del feedback facciale secondo cui le espressioni del viso non rappresentano soltanto una conseguenza delle emozioni, ma possono anche contribuire a modularle. In altre parole, il cervello non si limita a generare un’espressione emotiva, ma riceve continuamente informazioni dai muscoli del volto, integrandole nell’esperienza emotiva.

Quando siamo preoccupati, tristi o arrabbiati attiviamo inconsciamente alcuni muscoli della parte superiore del viso, in particolare il muscolo procero (procerus), i muscoli della regione glabellare, responsabili del caratteristico “cipiglio”, e il muscolo frontale, che solleva le sopracciglia formando le tipiche rughe orizzontali della fronte.

Queste contrazioni non costituiscono soltanto una manifestazione esterna delle emozioni, ma sembrano partecipare ai complessi circuiti neuronali coinvolti nella loro elaborazione. Secondo l’ipotesi del feedback facciale, la continua attivazione di questi muscoli invia al cervello informazioni coerenti con uno stato di tensione o di tristezza, contribuendo, almeno in parte, al mantenimento di tali emozioni.

Il botox

È proprio su questo principio che si basa l’interesse scientifico nei confronti della tossina botulinica. Quando il botox viene iniettato nella regione della glabella o della fronte, rilassa temporaneamente i muscoli coinvolti nell’accigliarsi, riducendone la capacità contrattile.

Alcuni studi clinici suggeriscono che questa riduzione della mimica possa attenuare, in alcuni pazienti, i sintomi “ malinconici” probabilmente interrompendo quel circuito di feedback tra muscoli facciali e cervello.

I risultati sono promettenti, ma la comunità scientifica sottolinea come le evidenze siano ancora in evoluzione e non consentano di considerare il botox un trattamento antidepressivo.

Per questo motivo la tossina botulinica non sostituisce in alcun modo le terapie psicologiche o farmacologiche indicate per i disturbi dell’umore. Anche sul piano delle relazioni sociali la mimica del volto riveste un ruolo fondamentale.

Le espressioni facciali rappresentano uno dei principali strumenti della comunicazione non verbale e permettono agli altri di interpretare il nostro stato emotivo. Un volto costantemente corrucciato può essere percepito come più severo, stanco o preoccupato, mentre un’espressione rilassata tende a trasmettere maggiore serenità e disponibilità.

Tuttavia, è importante evitare l’effetto opposto. Un eccessivo rilassamento del muscolo frontale o della regione glabellare può impoverire l’espressività del volto, rendendo più difficile comunicare alcune emozioni. Inoltre, numerosi studi suggeriscono che il cervello riconosca le emozioni degli altri anche attraverso una sorta di simulazione inconscia delle loro espressioni facciali: una mimica eccessivamente ridotta potrebbe quindi interferire, almeno in parte, con questi meccanismi.

La medicina estetica del futuro

Per questo motivo la medicina estetica è chiamata a diventare sempre più multidisciplinare. Il sapere medico deve dialogare con la psicologia, la neuroscienza, l’etica e la comunicazione, affinché ogni scelta terapeutica tenga conto non solo dell’indicazione clinica, ma anche delle aspettative, della storia personale, della fragilità emotiva e del benessere complessivo del paziente.

L’obiettivo non dovrebbe essere la ricerca di un ideale estetico standardizzato, ma la costruzione di un equilibrio autentico tra immagine esteriore e identità personale. Un risultato esteticamente corretto non è necessariamente un risultato psicologicamente positivo; al contrario, un intervento ben indicato è quello che contribuisce a rafforzare l’autostima senza alimentare dipendenze dall’approvazione esterna o un’insoddisfazione cronica.

La medicina estetica del futuro sarà quindi tanto più efficace quanto più saprà integrare competenze diverse, ascoltare la dimensione emotiva del paziente e considerare ogni atto estetico come un gesto che coinvolge, contemporaneamente, il corpo, la mente e la relazione che ciascuno costruisce con se stesso e con gli altri.

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