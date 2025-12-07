Sport

Italia dominante nella Coppa del mondo di snowboard. Felicetti trionfa ancora nel gigante parallelo

di Giuseppe Ariola - 7 Dicembre 2025

La coppa del mondo di snowboard parla sempre più italiano. Sulle nevi cinesi di Mylin, Mirko Felicetti ha conquistato il secondo slalom gigante parallelo della stagione, firmando un successo che mancava da quasi sei anni. L’ultimo trionfo del 33enne trentino, tesserato per il Circolo Canottieri Aniene, risaliva infatti al 29 febbraio 2020. Un ritorno sul gradino più alto del podio che certifica la sua rinascita tecnica e mentale in un anno cruciale in vista dei Giochi.

In finale Felicetti ha avuto la meglio sul tedesco Stefan Baumeister, interpretando al meglio una pista insidiosa e sfruttando appieno i nuovi materiali scelti per questa stagione. “È una vittoria che vale tutto – ha dichiarato il campione azzurro –. Ho cambiato materiali e sono molto contento: quando le cose vanno bene, tutto sembra più facile”. Una soddisfazione personale che si somma alla grande prestazione complessiva della squadra italiana.

Gli altri italiani in pista

Dopo il successo nella gara inaugurale ottenuto ieri, anche Maurizio Bormolini ha confermato l’eccellente stato di forma chiudendo al terzo posto, grazie alla vittoria nella finalina contro il tedesco Elias Huber. Per l’atleta valtellinese, primo nella gara 1, si tratta di un avvio di stagione straordinario: con 160 punti guida ora la classifica generale della coppa del mondo di snowboard, con un margine di dieci lunghezze proprio su Felicetti.

In campo femminile, Lucia Dalmasso non è riuscita a replicare la vittoria della prima giornata, fermandosi ai quarti di finale a causa di un errore nella manche decisiva. L’azzurra resta comunque tra le protagoniste di questo inizio di annata. La gara è stata vinta dalla giapponese Tsubaki Miki, atleta in costante crescita e tra le più competitive nel circuito.

Attesa per le tappe italiane della coppa del mondo di snowboard

Questo doppio podio maschile e l’ottimo rendimento complessivo della squadra confermano l’Italia come superpotenza mondiale dello snowboard alpino, anche in avvio della stagione olimpica. Un segnale importante per tutto il movimento, che negli ultimi anni ha saputo unire talento, programmazione e innovazione tecnica. Ora la coppa del mondo di snowboard torna in Europa e lo fa proprio dall’Italia. Le prossime due tappe si disputeranno sabato 13 dicembre a Cortina d’Ampezzo e giovedì 18 dicembre a Carezza, entrambe sedi di slalom gigante parallelo. Due appuntamenti casalinghi che promettono spettacolo e che potrebbero consolidare ulteriormente il dominio azzurro in questa prima parte del circuito internazionale.