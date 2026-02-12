Italpress Notizie Agroalimentare

Italia-Slovacchia, incontro bilaterale tra Lollobrigida e Takác

di Italpress - 12 Febbraio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto oggi a Roma, presso il MASAF, l’incontro tra il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, e il Ministro dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale della Repubblica Slovacca, Richard Takác.

Nel corso del colloquio è stato ribadito l’eccellente livello delle relazioni bilaterali tra Roma e Bratislava, base solida per rafforzare ulteriormente la cooperazione nel settore agroalimentare. Il Ministro Lollobrigida ha ringraziato l’omologo per l’interesse verso il modello produttivo italiano, sottolineando le opportunità di ampliare la presenza dei prodotti agroalimentari italiani sul mercato slovacco, anche attraverso le principali catene di distribuzione.

Tra i temi discussi, il futuro della Politica Agricola Comune e l’importanza di garantire una governance chiara, con un documento di programmazione specifico per la PAC, semplificando le norme e trasferendo le disposizioni agricole in un regolamento dedicato.

Nel corso dell’incontro si è discusso anche della flavescenza dorata della vite e delle iniziative avviate dall’Italia, tra cui la costituzione di un gruppo tecnico-scientifico, la predisposizione di linee guida operative e l’attivazione di un fondo per sostenere le imprese colpite.

Apprezzamento è stato espresso per il recente gruppo di lavoro italo-slovacco sul tema. Soddisfazione è stata infine manifestata per la collaborazione in materia di tutela degli animali e per il confronto sulle politiche forestali, con la conferma della disponibilità italiana a rafforzare lo scambio di conoscenze e buone pratiche in settori strategici comuni.

-Foto xl5/Italpress-

(ITALPRESS).