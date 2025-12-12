Attualità

Itri, pallone ufficiale: nella Coppa d’Africa in campo l’identità marocchina

I colori: rosso e verde. Il nome significa stella

di Dave Hill Cirio - 12 Dicembre 2025

La Confederation of African Football ha svelato “Itri”, il pallone ufficiale della Coppa d’Africa 2025, che si terrà in Marocco dal 21 dicembre al 18 gennaio 2026.

Il nome significa “stella” in lingua amazigh e celebra l’arte, la tradizione e la passione del paese ospitante, richiamando in ogni dettaglio la cultura nazionale.

Design e simbolismo di Itri pallone ufficiale

“Itri”, pallone ufficiale della Coppia d’Africa, trae ispirazione dalla tradizionale arte musiva marocchina zellij, celebre per i suoi motivi geometrici intricati. I colori dominanti sul pallone — rosso e verde — richiamano la bandiera nazionale, sottolineando subito il legame con l’identità marocchina. Le forme e i pattern non sono casuali: raccontano la fluidità e il ritmo del gioco africano, mescolando estetica e funzionalità tecnica.

La tecnologia e la performance

Dotato della tecnologia Orbita 6 di Puma, “Itri” unisce tradizione e modernità. Questa tecnologia è già utilizzata in competizioni di alto livello e garantisce precisione, stabilità e leggerezza per i calciatori. In campo, ogni tocco sarà influenzato dalla scelta dei materiali e dalla progettazione ispirata alla cultura locale, rendendo il pallone elemento centrale sia estetico sia funzionale.

La biografia culturale

La scelta di “Itri” non è solo sportiva: rappresenta un ponte tra arte tradizionale e calcio moderno. Il nome, che significa stella, evoca la luce, l’energia e l’ambizione del Marocco come Paese ospitante della competizione più importante per nazionali africane. Nella cultura amazigh, la stella è spesso simbolo di guida e speranza, rendendo il pallone un vero portatore di significato simbolico.

La curiosità

Il debutto ufficiale del pallone è previsto nella partita inaugurale tra i padroni di casa del Marocco e le Comore, battendo il ritmo della competizione fin dall’inizio. Per gli appassionati sarà l’occasione per associare immediatamente il design a un momento storico dello sport africano.

I “fratelli gemelli” sportivi

Palloni con forte identità culturale non sono rari nei grandi eventi. Ad esempio, anche i palloni ufficiali dei Mondiali Fifadella Champions League spesso integrano elementi artistici del Paese ospitante o temi simbolici. “Itri” si inserisce in questa tradizione, ma con un richiamo culturale particolarmente forte legato all’arte tradizionale marocchina.