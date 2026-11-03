Torino

Artissima conquista Torino: oltre 34mila visitatori e gallerie da tutto il mondo

di Redazione - 3 Novembre 2026

Si è conclusa a Torino la 33ª edizione di Artissima, la fiera internazionale d’arte contemporanea che, dal 29 ottobre al 1° novembre, ha richiamato oltre 34mila visitatori. Un bilancio positivo per una manifestazione che continua a rappresentare un importante punto d’incontro tra artisti, galleristi, collezionisti e istituzioni culturali.

I numeri dell’edizione 2026 confermano la dimensione internazionale dell’appuntamento: 183 gallerie provenienti da 35 Paesi e quattro continenti, con 37 realtà presenti per la prima volta. A Torino sono arrivati inoltre oltre 700 tra collezionisti e curatori italiani e stranieri, insieme a 45 delegazioni e gruppi legati a musei e istituzioni artistiche internazionali.

La manifestazione ha proposto sette sezioni espositive, spaziando dalle nuove tendenze dell’arte contemporanea alla riscoperta di autori già affermati. Particolare attenzione è stata riservata ai progetti monografici e alle sperimentazioni artistiche, con l’obiettivo di valorizzare anche le ricerche meno conosciute dal grande pubblico.

Il tema scelto per quest’anno, Fancy: A Flexible, Acrobatic Body, ha posto al centro la fantasia e la capacità dell’arte di superare confini culturali e interpretazioni consolidate, prendendo spunto dal pensiero della filosofa Martha Nussbaum.

L’edizione appena conclusa segna anche il quinto anno della direzione di Luigi Fassi, che ha puntato sul rafforzamento dei rapporti internazionali e sul dialogo tra ricerca artistica e mercato. Secondo il direttore, una fiera non deve limitarsi a seguire le tendenze commerciali, ma contribuire a far emergere nuovi artisti e a orientare le scelte del collezionismo.

Artissima ha consolidato anche i rapporti con importanti istituzioni straniere, dalla Gran Bretagna all’America Latina, fino all’Europa centrale. Tra le presenze istituzionali, quella della ministra della Cultura e della Scienza del Nord Reno-Vestfalia, Ina Brandes, e dei rappresentanti del Ministero della Cultura italiano.

Con dodici premi e riconoscimenti assegnati, la fiera chiude dunque un’edizione caratterizzata da una partecipazione significativa e da una rete di relazioni che va oltre i quattro giorni della manifestazione.

Per Torino, Artissima si conferma uno degli appuntamenti culturali di maggiore richiamo internazionale, capace di portare in città operatori del settore, appassionati e protagonisti del mercato dell’arte contemporanea.

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