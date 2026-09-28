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Nations League, stasera Turchia-Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla

di Emily Gabrielli - 28 Settembre 2026

Questa sera, per la seconda gara di Nations League, torna in campo l’Italia, che affronterà in trasferta la Turchia di Vincenzo Montella. La partita si giocherà allo stadio Ataturk Spor Kompleksi di Bursa, con calcio d’inizio fissato alle 20.45. Il match sarà trasmesso in diretta tv e streaming.

Per la Nazionale guidata da Roberto Mancini, tornato sulla panchina azzurra dopo oltre tre anni, si tratta di una sfida importante dopo il passo falso dell’esordio. L’Italia è infatti reduce dalla sconfitta per 2-0 contro il Belgio, maturata venerdì scorso all’Olimpico di Roma. A decidere la partita sono state le reti di Godts e Lukebakio.

Anche la Turchia arriva all’appuntamento dopo una sconfitta. La squadra allenata da Montella ha perso per 1-0 contro la Francia e va dunque alla ricerca dei primi punti del torneo davanti al proprio pubblico. La gara di Bursa mette quindi di fronte due Nazionali ancora ferme a quota zero in classifica.

Turchia-Italia, orario e probabili formazioni

Il fischio d’inizio di Turchia-Italia è previsto alle 20.45 di oggi. Mancini dovrebbe affidarsi al 4-3-3, con Donnarumma tra i pali e una linea difensiva composta da Kayode, Scalvini, Bastoni e Ruggeri. A centrocampo spazio a Frattesi, Tonali e Fagioli, mentre il tridente offensivo dovrebbe essere formato da Raspadori, Scamacca e Cambiaghi.

La Turchia di Montella dovrebbe invece schierarsi con un 4-2-3-1, affidandosi a Bayindir in porta e a una linea difensiva composta da Celik, Kabak, Bardakci ed Elmali. Ozcan e Yuksek dovrebbero agire davanti alla difesa, mentre Arda Guler, Can Uzun e Akturkoglu saranno chiamati a sostenere Baris Yilmaz.

Turchia (4-2-3-1): Bayindir; Celik, Kabak, Bardakci, Elmali; Ozcan, Yuksek; Arda Guler, Can Uzun, Akturkoglu; Baris Yilmaz. Ct. Montella.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Tonali, Fagioli; Raspadori, Scamacca, Cambiaghi. Ct. Mancini.

Turchia-Italia, dove vederla in tv

La sfida tra Turchia e Italia sarà trasmessa in diretta televisiva, in esclusiva e in chiaro, su Rai1. La partita sarà disponibile anche in streaming attraverso RaiPlay, consentendo di seguire il match da computer, smartphone, tablet e smart tv.

Il calcio d’inizio è fissato alle 20.45, con il confronto di Bursa che rappresenta per entrambe le squadre l’occasione per muovere la classifica dopo le sconfitte nella prima giornata.