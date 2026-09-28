Sport

Napoli: una serata di stelle per Pupi, il charity show in piazza del Plebiscito tra sport e solidarietà

di Redazione - 28 Settembre 2026

(LaPresse) Serata di stelle in Piazza del Plebiscito a Napoli per i 25 anni della Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore di Javier Zanetti e Paula de la Fuente. Sport, musica, spettacolo e solidarietà hanno animato il grande charity show intitolato “Una Serata di Stelle per PUPI”, una vera e propria festa condotta da Federica Masolin e Gianluca Gazzoli. Tantissimi gli artisti che si sono alternati sul palco: Max Pezzali, Elisa, Fabio Rovazzi, Tullio De Piscopo, Rosario Miraggio, LDA, Aka 7even, Lola Ponce e Gli Autogol, insieme ai tanti volti dello sport presenti in Piazza del Plebiscito, tra cui Giovanni Simeone, Gianfranco Zola, Andrea Carnevale, Ciro Ferrara. Lo spettacolo ha voluto celebrare il 25esimo anniversario della Fondazione PUPI, Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 e il legame speciale tra l’Italia e l’Argentina, tra la città di Napoli e Diego Armando Maradona, rinsaldato dalla presenza in platea di Claudia Villafañe. “E’ una grande emozione, perché 25anni sono tanti, felice per il percorso che stiamo facendo con tutti i progetti che portiamo avanti, soprattutto perché poter aiutare è una grande responsabilità. Ricordo che parte del ricavato di questa sera verrà destinato a sei associazioni della città di Napoli e per noi questo è molto importante” ha detto Javier Zanetti, fondatore della Fondazione P.U.P.I. Al centro della serata la solidarietà e l’impegno a sostenere progetti dedicati all’infanzia, all’adolescenza e all’inclusione sociale, con una particolare attenzione alle realtà attive nelle diverse zone della città di Napoli. Sei sono i progetti selezionati sul territorio, conformi ai requisiti previsti dal Comune di Napoli, che saranno sostenuti nell’ambito dei propri programmi e iniziative:

1. I Fuoriclasse di Napoli – Edizione Sportiva — L’Agorà Partenopea APS

2. Calcio Donna a Scampia — A.S.D. Arci Uisp Scampia

3. Tutt’n’ata storia… per vincere domani — Parrocchia Sant’Anna di Palazzo, Parrocchia Santa Maria del Carmine della Concordia, Efraim o.d.v.

4. Sport Senza Frontiere ETS / Sport Senza Frontiere

5. Via dalla Strada… Andiamo per Mare… — Scugnizzi a Vela O.d.V.

6. Un Mare – Infinite Piscine — Figli in Famiglia Onlus

Non solo calcio ma anche vela, nella città sede dell’America’s Cup non potevano Max Sirena, amministratore delegato di Luna Rossa, e Marzio Perrelli, CEO di America’s Cup Partnership. La raccolta fondi per sostenere la Fondazione PUPI è stata il cuore della serata e prosegue fino al 5 ottobre 2026: è possibile sostenere il progetto con una donazione tramite SMS al 45585 o con una chiamata da rete fissa al 45585. Ricordiamo che la missione della Fondazione PUPI è contribuire concretamente al progetto “Lo Sport ci Rende Uguali”, nato dalla volontà di offrire a bambini, bambine e adolescenti tra i 6 e i 17 anni uno spazio educativo e ricreativo in cui la pratica sportiva diventi parte di un percorso più ampio di crescita personale e di gruppo.