Sicurezza

Il teatro dell’assurdo: quando chi difende la legalità finisce sotto accusa

Sicurezza, polizia e legalità al centro del caso italiano: tra violenze di piazza, scudo penale e il paradosso di chi difende lo Stato finisce sotto accusa

di Anna Tortora - 24 Luglio 2026

Il teatro dell’assurdo italiano continua ad avere nuove scene. Cambiano le città, cambiano gli episodi, resta una domanda: quale valore viene riconosciuto a chi ogni giorno indossa una divisa per garantire la sicurezza dei cittadini?

Torino, un agente colpito a martellate durante una manifestazione. Bologna, una notte di guerriglia urbana tra scontri, incendi, danneggiamenti e tensioni con le forze dell’ordine. Modena, Monica Esposito morta dopo oltre due mesi di agonia, in seguito all’investimento avvenuto nel centro cittadino.

Cronache diverse, unite da un tema centrale: la difficoltà nel trovare un equilibrio tra sicurezza, legalità e tutela di chi rappresenta lo Stato.

La polizia è lo Stato quando entra nelle strade, nelle piazze, nelle emergenze. La divisa rappresenta un principio: la presenza delle istituzioni dove servono ordine e protezione.

Un agente porta sulle spalle una responsabilità enorme. Deve intervenire, prendere decisioni in pochi secondi, gestire situazioni spesso imprevedibili.

E proprio qui nasce il paradosso: chi viene chiamato a fermare la violenza si trova spesso al centro della discussione, mentre l’attenzione rischia di allontanarsi da chi quella violenza l’ha provocata.

Lo scudo penale e il peso della divisa

Il tema dello scudo penale nasce da una questione precisa: oggi gli appartenenti alle forze dell’ordine operano senza una protezione speciale che li metta al riparo dalle conseguenze delle proprie azioni.

La polizia risponde davanti alla legge come ogni altro cittadino. Un agente può essere sottoposto a indagini, processi e verifiche sull’operato svolto.

La richiesta avanzata da chi sostiene maggiori tutele riguarda un altro punto: garantire a chi rappresenta lo Stato la possibilità di intervenire in situazioni di pericolo con un quadro normativo chiaro e con la consapevolezza di avere il sostegno delle istituzioni.

La divisa porta responsabilità, doveri e controlli. Porta anche il diritto a non essere considerata automaticamente il problema ogni volta che viene chiamata a gestire una situazione critica.

Come ha spiegato Pasquale Griesi, rappresentante sindacale delle forze di polizia, il tema centrale è il riconoscimento del ruolo di chi ogni giorno lavora sulla strada, spesso in condizioni difficili e con decisioni da prendere in tempi brevissimi.

Il confronto con altre democrazie europee alimenta il dibattito. Francia, Germania e Spagna mostrano spesso una risposta istituzionale più rapida davanti a episodi di violenza durante manifestazioni. In Italia, invece, ogni intervento delle forze dell’ordine diventa facilmente terreno di scontro politico.

Il caso Roggero ha riacceso un’altra riflessione: il rapporto tra tutela delle vittime, sicurezza dei cittadini e capacità dello Stato di trasmettere fiducia a chi rispetta le regole.

Su questi temi la Sinistra attraversa una fase difficile. Una parte del suo racconto appare distante dalle priorità percepite da molti cittadini: sicurezza, ordine pubblico, sostegno a chi veste una divisa.

Questo spazio politico è diventato terreno fertile per il Centrodestra. Giorgia Meloni ha costruito una parte importante del proprio consenso proprio sulla promessa di una maggiore attenzione a questi temi.

Se l’opposizione continuerà a faticare su questo terreno, la maggioranza potrà consolidare il proprio vantaggio per una stagione politica molto lunga.

Cercasi colpevole: la divisa è già pronta

Il copione finale sembra quasi scritto.

La violenza esplode. Qualcuno supera il limite. Qualcuno mette a rischio la sicurezza degli altri.

Poi arriva il momento più curioso: la ricerca del responsabile.

E il bersaglio è già visibile. Porta una divisa.

L’agente deve fermare il caos, applicare le regole, proteggere i cittadini e spiegare ogni scelta. Una missione complessa, spesso impossibile da raccontare in poche righe di cronaca.

La legalità vive di controlli, responsabilità e garanzie. Vive anche di autorevolezza.

Perché nel teatro dell’assurdo italiano può accadere una scena singolare: chi difende lo Stato finisce a dover dimostrare di essere dalla parte giusta.

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