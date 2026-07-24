Attualità

Pedopornografia in rete, sei arresti tra Lombardia e Campania

OPERAZIONE "IRIS" DELLA POLIZIA DI STATO CONTRO LO SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI MINORI ONLINE

di Priscilla Rucco - 24 Luglio 2026

Coordinata dalla Procura di Milano, l’inchiesta ha portato al sequestro di oltre 200 mila tra immagini e video. Tra le forze impegnate anche la sezione della Polizia Postale di Varese

Sei persone arrestate e altre tre denunciate. È questo il bilancio dell’operazione “Iris”, condotta dalla Polizia di Stato nell’ambito del contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori sul web. L’inchiesta – che ha interessato la Lombardia e la Campania – ha portato al sequestro di un’ingente quantità di materiale pedopornografico.

Le indagini sono state avviate nel dicembre dello scorso anno e coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano.

Sul piano investigativo il lavoro, affidato al Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Lombardia, con il coordinamento del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (Cncpo), struttura del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica.

Un lavoro paziente, fatto di analisi tecniche e di ricostruzione dei percorsi digitali seguiti dai file.

Un contributo decisivo è arrivato dalla collaborazione con un’organizzazione no profit di respiro internazionale, che ha consentito agli agenti di risalire ad alcuni profili utilizzati per condividere e scaricare i contenuti. Da quei riscontri gli inquirenti sono arrivati all’identificazione dei sospettati e all’esecuzione delle misure disposte dall’autorità giudiziaria.

Chi sono gli indagati?

Gli arrestati, tutti gravemente indiziati di detenzione di materiale pedopornografico, hanno un’età compresa tra i 60 e i 64 anni.

Due risiedono a Milano, due in provincia di Lodi, uno in provincia di Como e uno a Napoli.

Proprio l’esame derivante dai pc dei denunciati, dagli hard disk e dai supporti di memoria ha permesso di quantificare l’enorme mole di file archiviati e, in prospettiva, potrebbe aprire nuove piste investigative su altri reati simili.

Le forze in campo e il territorio varesino

Alla fase esecutiva dell’operazione Iris hanno preso parte diverse articolazioni territoriali della Polizia Postale.

Accanto agli uomini della Lombardia hanno operato le Sezioni Operative di Brescia, Varese, Mantova, Pavia, Bergamo e Como, oltre al Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Napoli.

Il coinvolgimento della sezione di Varese conferma come anche il territorio dell’alto Varesotto sia coinvolto da un fenomeno che non conosce confini geografici.

L’operazione Iris è inserita nel più ampio impegno della Polizia di Stato sul fronte del monitoraggio della rete.

Troppo spesso la rete viene considerata lontana dalla realtà, invece non si deve mai abbassare la guardia soprattutto quando a rimetterci sono sempre gli innocenti.

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