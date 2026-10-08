Esteri

Raid russo sul bus a Kramartosk: 12 morti in Ucraina

di Pietro Pertosa - 8 Ottobre 2026

Raid russo su un bus a Kramatorsk, nell’area a Est di Donetsk: dodici morti e quattordici feriti. Ma il bilancio può aggravarsi ancora. Lo riportano i media ucraini, in particolare l’Ukrainska Pravda che cita fonti istituzionali locali, dal governo territoriale alla magistratura. Un vero e proprio agguato, secondo le ricostruzioni, che avrebbe preso di mira due bus di linea carichi di civili e pendolari. L’attacco è scattato quando, a Kramatorsk, erano le dieci del mattino. Una strage

Strage a Kramatorsk, bus sotto tiro

Sui fatti di Kramatorsk indagano ora i magistrati della procura di Donetsk. I giudici hanno avviato i rilievi sul luogo dell’impatto. Il loro obiettivo, stando a quanto riportano i media ucraini, sarebbe quello di documentare “l’ennesimo crimine di guerra ai danni della popolazione civile”. Dai primi riscontri tecnici e dall’analisi dei frammenti rinvenuti tra le macerie degli autobus, la testata ucraina riferisce che l’attacco è stato probabilmente eseguito impiegando munizioni guidate ad alta precisione del tipo d-30.

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