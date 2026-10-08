Musica

Arriva il nuovo disco di Mina: ecco i suoi segreti

di Giorgio Brescia - 8 Ottobre 2026

Arriva “Dilettevoli inedite eccedenze”: il nuovo album di Mina esplora grandi classici, da Pino Daniele ai Beatles.

Il nuovo disco di Mina

Un viaggio sonoro raffinato tra grandi capolavori della musica d’autore, incursioni internazionali e gemme del passato reinterpretate con la consueta maestria inconfondibile.

Si intitola Dilettevoli inedite eccedenze il nuovo, attesissimo album di Mina, in uscita il prossimo 9 ottobre per l’etichetta storica Pdu. Il disco è stato svelato ufficialmente alla stampa e agli addetti ai lavori nel corso di una presentazione esclusiva ospitata nello spazio Voce della Triennale di Milano. E conferma ancora una volta la capacità dell’artista di catalizzare l’attenzione del mondo culturale e discografico italiano.

I segreti della nuova produzione

La nuova fatica discografica della grande voce della musica italiana promette di sorprendere pubblico e critica attraverso un percorso musicale estremamente eclettico, che attraversa repertori, epoche e geografie differenti.

Il disco spazia con disinvoltura tra brani celebri e riletture inaspettate. Dalla reinterpretazione intensa de La mia serenata di Jimmy Fontana al folk e alla tradizione di Carrettieri. Fino a un tributo d’autore dedicato a Pino Daniele con una versione di Yes I Know My Way. Non mancano le atmosfere raffinate ed evocate con eleganza di Dans mon île di Henri Salvador, che confermano il respiro internazionale del progetto.

Tra le curiosità discografiche, un posto di primo piano spetta a Settembre di Ivano Fossati. E’ l’unico brano dell’intero album a non configurarsi né come una cover in senso stretto né come un inedito assoluto, arricchendo la narrazione del disco di una sfumatura autoriale unica.

A completare il quadro, la scaletta include un’emozionante e coraggiosa rilettura in chiave flamenco del classico napoletano Vierno. E pure una versione inedita della celeberrima Eleanor Rigby dei Beatles. Un’opera ricca di dettagli e sorprese che conferma, a decenni dall’esordio, l’irresistibile vitalità artistica della Tigre di Cremona che non sente minimamente i suoi 86 anni.

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