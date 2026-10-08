Cultura & Spettacolo

Nobel per la Fisica 2026: premiata la trappola antartica che cattura le particelle fantasma

La scoperta sui frammenti invisibili che riscrive il destino dell’ Universo

di Cinzia Rolli - 8 Ottobre 2026

L’Accademia Reale Svedese delle Scienze ha assegnato il Premio Nobel per la Fisica 2026 allo scienziato Francis Halzen per il suo contributo decisivo alla realizzazione dell’IceCube Neutrino Observatory.

Questa infrastruttura sotterranea in Antartide ha permesso la scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica, inaugurando una nuova era per l’astronomia e l’osservazione dell’Universo.

Per comprendere la portata di questo Nobel, bisogna prima imparare a conoscere l’entità subatomica più elusiva e affascinante della natura: il neutrino.

Si tratta di una particella elementare minuscola, priva di carica elettrica e con una massa talmente microscopica da rasentare lo zero (pesa infatti meno di un milionesimo di un elettrone).

Proprio a causa di queste caratteristiche, i neutrini sono praticamente dei “fantasmi”. Non si fermano davanti a nulla. Interagiscono pochissimo con la materia circostante e sono in grado di attraversare indisturbati pianeti, stelle, galassie e persino i nostri corpi.

La stragrande maggioranza dei neutrini che ci circonda fa parte dell’ambiente naturale della Terra: nascono nel Sole o quando lo spazio si scontra con la nostra atmosfera. Ogni secondo siamo attraversati da miliardi di queste particelle in modo del tutto innocuo. La vera svolta scientifica, però, riguarda i neutrini cosmici ad alta energia, che arrivano da molto più lontano. Questi neutrini speciali derivano dalle più grandi catastrofi dell’Universo: l’esplosione di stelle giganti (supernove) o i buchi neri che inghiottono materia a velocità pazzesche.

Come nasce IceCube?

Se la luce tradizionale e le radiazioni possono essere bloccate o deviate dalle polveri cosmiche durante il loro tragitto nello spazio, i neutrini viaggiano in linea retta da miliardi di anni e giungono a noi intatti, come messaggeri puri dei segreti più profondi dell’Universo.

Fino agli anni ’80, la comunità scientifica internazionale riteneva microscopicamente impossibile isolare i rari neutrini astrofisici ad alta energia, poiché un rilevatore artificiale standard sarebbe stato troppo piccolo per intercettarli.

Halzen ha compreso che, per compensare la bassissima probabilità di collisione di un neutrino, non serviva un materiale speciale, ma una quantità gigantesca di materia.

Ha proposto quindi di usare un rilevatore naturale offerto dalla Terra: il ghiaccio del Polo Sud.

Nasce così l’IceCube Neutrino Observatory.

Che cosa hanno fatto gli scienziati?

Per calare i sensori nel cuore dell’Antartide, gli scienziati hanno sciolto il ghiaccio usando potenti getti di acqua bollente. In questo modo hanno scavato ben 86 pozzi profondissimi, all’interno dei quali hanno calato oltre 5.000 sensori ottici ultrasensibili.

Una volta scesi in profondità, l’acqua è congelata di nuovo: oggi questi “occhi elettronici” sono intrappolati per sempre dentro un cubo di ghiaccio gigante, lungo, largo e profondo un chilometro, nascosto tra i 1.500 e i 2.500 metri sotto la superficie.

Il ghiaccio profondo è così puro che la luce può viaggiarvi in linea retta per centinaia di metri senza essere deviata o sfocata.

I due chilometri di calotta sopra il telescopio fanno da barriera, bloccando le altre particelle dello spazio che disturberebbero le misurazioni.

Solo i neutrini, capaci di attraversare qualsiasi cosa, riescono a passare indenni e a raggiungere i sensori.

Fino a oggi abbiamo osservato lo spazio profondo affidandoci quasi solo alla luce, usando i telescopi tradizionali, come quelli ottici, a infrarossi o a raggi X. Questo metodo, però, ha dei limiti: se c’è della polvere cosmica a bloccare la strada, la luce non passa e noi rimaniamo al buio.

La nuova astronomia dei neutrini ideata da Francis Halzen rompe questa barriera. Ci permette, in un certo senso, di fare una vera e propria “TAC” all’Universo.

Grazie al gigantesco telescopio IceCube, l’umanità è riuscita per la prima volta a localizzare le centrali energetiche più violente dello spazio. Catturando queste particelle, gli scienziati possono finalmente scoprire da dove nascono i misteriosi raggi cosmici e studiare da vicino i buchi neri, capendo le leggi della fisica che governano il loro interno.

Quella di IceCube è un’impresa scientifica che all’inizio sembrava pura fantascienza, del tutto irrealizzabile. Oggi, invece, grazie a questa incredibile finestra sul cosmo, ha meritatamente conquistato il Premio Nobel per la Fisica.

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