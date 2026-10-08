Economia

Famiglie e imprese raggelate dai costi dell’energia

di Maria Graziosi - 8 Ottobre 2026

Se le imprese piangono, le famiglie italiane rabbrividiscono: l’energia fa paura, l’inverno è alle porte. E sarà freddo, gelido. Almeno il 60 per cento dei cittadini, stando a quanto risulta da un sondaggio Piepoli per Renael, Rete nazionale delle agenzie energetiche locali, ha già rinunciato a riscaldare l’abitazione. Addirittura l’88% degli italiani ritiene che i costi energetici pesino molto sul bilancio familiare e il 61% dichiara di aver rinunciato, almeno una volta nell’ultimo anno, a riscaldare o raffrescare adeguatamente la propria abitazione per ragioni economiche. Un dato già inquietante di per sé che sale al 69% tra gli under 35 e al 71% nel Sud e nelle Isole. Già questo basterebbe.

I dati choc del Misery Index

E no, perché mentre Bruxelles cincischia sperando che tutto torni alla normalità (spoiler, non accadrà), il peso delle bollette ci ha reso tutti più poveri. Il Misery Index di Confcommercio, a settembre, è salito di ben quattro decimi tutto in una volta. L’indice del rischio di esclusione sociale è salito a 12,2: per rintracciare un livello altrettanto alto bisogna tornare indietro a febbraio 2024. La causa principale è stata individuata nell’accelerazione dei prezzi per i beni e i servizi ad alta frequenza d’acquisto (+5,3% dal +4,3% di agosto) causata dagli energetici e dagli alimentari freschi.

Oltre la crisi, l’analisi di Confindustria Ceramica

La bolletta, però, può rischiare di congelare pure la produttività e l’industria italiana. Augusto Ciarrocchi, presidente di Confindustria Ceramica, dice chiaramente che il caro energia “non è più un’emergenza congiunturale”. Ma “una condizione strutturale che sta mettendo in ginocchio l’industria ceramica italiana”. Come, se non peggio, già accadde nel 2022. Intanto, dall’Abi, arriva la rampogna sulle rinnovabili. Troppa lentezza caratterizza il settore. “Si deve andare verso semplificazione oggettiva della normativa solo cosi possiamo fare grandi passi avanti sul tema dell’energia e le banche ci sono sempre”, ha affermato il presidente Abi Antonio Patuelli.

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