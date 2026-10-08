Cronaca

Madre e figlia avvelenate, la Procura: “L’incidente è l’ipotesi più improbabile”

Il giallo di Pietracatella potrebbe essere ben presto svelato. Tra possibile incidente e duplice omicidio, le dinamiche della morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita potrebbero essere ben presto chiarite.

di Priscilla Rucco - 8 Ottobre 2026

Due voci autorevoli, due letture totalmente opposte del medesimo dramma. A oltre nove mesi dalla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, il caso della ricina di Pietracatella continua a restare un caso irrisolto. Da una parte c’è Carlo Locatelli, direttore del Centro antiveleni dell’Irccs Maugeri di Pavia e consulente della Procura, che continua a ribadire di ritenere plausibile un avvelenamento “accidentale”. Dall’altra c’è la procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, che ha replicato senza troppi giri di parole: tra le ipotesi sul tavolo, quella dell’incidente è “francamente, la più improbabile”.

La scoperta del veleno

I fatti risalgono ai giorni a cavallo del Natale 2025. In questo borgo molisano di circa 1.200 abitanti, in provincia di Campobasso, la cinquantenne Antonella e la figlia quindicenne cominciano ad accusare vomito e forti dolori addominali.

Si recano più volte all’ospedale Cardarelli del capoluogo, ma il quadro precipita rapidamente: muoiono nel giro di poche ore, tra il 27 e il 28 dicembre. Anche il marito e padre, Gianni Di Vita, ex sindaco del paese, avrebbe accusato un malore – ma con sintomi più leggeri – e viene ricoverato allo Spallanzani di Roma. La figlia maggiore, Alice, la sera del 23 dicembre non era a cena con la famiglia.

Per settimane si parla di una gastroenterite grave. La verità arriva soltanto a marzo, quando il laboratorio pavese individua la ricina nel sangue delle due vittime, al termine di analisi estese alle sostanze più rare.

È una tossina ricavata dai semi del ricino, priva di odore e di sapore, letale anche in quantità minime. La relazione autoptica, depositata in estate, ha poi stabilito che la dose assunta era così elevata da non lasciare margini a nessuna terapia esistente.

Giallo di Pietracatella: una inchiesta aperta ancora contro ignoti

La Procura di Larino, con la Squadra mobile della Questura di Campobasso guidata da Marco Graziano, procede per duplice omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dall’uso del mezzo venefico.

Il fascicolo resta a carico di ignoti. Un secondo filone riguarda cinque medici del Cardarelli, per la gestione iniziale delle pazienti. In questi mesi gli investigatori hanno raccolto centinaia di testimonianze. Hanno inoltre affidato al Robert Koch Institut di Berlino l’esame di reperti e alimenti sequestrati – 131 per l’esattezza – nella casa di via Risorgimento,

Nel sangue di Gianni e Alice Di Vita i laboratori tedeschi non avrebbero trovato anticorpi alla tossina. Per l’ex sindaco, tuttavia, il campione è analizzato a distanza di mesi dal prelievo, quindi una degradazione della sostanza non può essere esclusa. Di recente sono sono stati perquisiti anche i suoi studi professionali, ma Di Vita non risulta attualmente indagato.

La replica della Procura

Attraverso quale veicolo il veleno è stato assunto dalle vittime? Ed è in questa domanda che si inserisce la riflessione di Locatelli. Il tossicologo ricorda che bastano da tre a otto semi per uccidere una persona. Rammenta anche che nei precedenti italiani documentati l’intossicazione era stata involontaria, talvolta per uno scambio con legumi commestibili.

Gli esami di laboratorio, osserva, certificano la presenza della tossina ma non dicono nulla sull’intenzione di chi l’ha introdotta. È una posizione vicina a quella dell’ex magistrato Antonio Di Pietro, secondo cui la tesi dell’omicidio volontario attende ancora una dimostrazione. Sulla stessa linea si muove la difesa di Gianni Di Vita, affidata all’avvocato Vittorino Facciolla, che chiede di non archiviare troppo in fretta l’ipotesi della “fatalità”.

La Procura, però, rivendica un quadro ben diverso e più ampio. Gli inquirenti, ha spiegato Antonelli, stanno vagliando ogni pista possibile e il loro convincimento poggia su elementi che vanno oltre i “soli riscontri tossicologici”. A settembre, del resto, fonti vicine all’inchiesta avevano riferito di indicazioni informali giunte da Berlino compatibili con l’ipotesi del delitto premeditato in attesa delle relazioni ufficiali.

Anche nella famiglia Di Ielsi la fatalità non convince: il padre di Antonella, Salvatore, considera impossibile l’incidente, mentre il fratello Luigi ripone piena fiducia negli inquirenti. Un mistero, quello di Pietracatella, che potrebbe essere ben presto risolto.

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