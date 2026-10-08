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Rubio congela i negoziati: “Nessuna prospettiva di accordo sull’Ucraina”

Il segretario di Stato Usa parla di “stallo strategico” e ammette l'assenza di spiragli per una soluzione diplomatica

di Ernesto Ferrante - 8 Ottobre 2026

La strada verso una pace negoziata in Ucraina appare ancora lontana. A dirlo è stato il segretario di Stato americano Marco Rubio, che in un’intervista al quotidiano greco Kathimerini ha descritto la guerra come in una fase di “stallo strategico” destinato a proseguire in assenza di un’intesa politica o di una nuova escalation sul campo.

“In questo momento non sembrano esserci prospettive per una soluzione negoziata”, ha affermato Rubio, sottolineando come Washington sia pronta a sostenere qualsiasi iniziativa diplomatica, pur riconoscendo che i tentativi finora compiuti non hanno prodotto risultati concreti.

Secondo il capo della diplomazia americana, il principale ostacolo resta la distanza tra le posizioni delle parti. Mosca continua infatti a indicare come obiettivo la conquista dell’intera regione di Donetsk, una richiesta che Kiev considera inaccettabile. Una divergenza che, agli occhi degli Stati Uniti, mantiene il conflitto in una fase di impasse e allontana ulteriormente la prospettiva di un accordo.

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