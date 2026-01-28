Attualità

La “batteria che si mangia” Made in Italy: diventerà una “pillola intelligente”

Scoperta nel 2023, finita sul Time, ora i fondi per uno sviluppo nella tecnologia della sanità

di Dave Hill Cirio - 28 Gennaio 2026

La batteria che si mangia. Non è una bufala: è un prototipo di batteria edibile e ricaricabile sviluppato in Italia che ha catturato l’attenzione mondiale.

Un’invenzione finita nella lista delle 200 migliori invenzioni del 2023 di Time. Questa innovazione, frutto della ricerca dell’ingegnere Mario Caironi e del suo team presso l’Istituto Italiano di Tecnologia. La scoperta utilizza ingredienti alimentari naturali per creare una fonte di energia sicura da ingerire. Oggi, al centro delle cronache, grazie a un importante finanziamento Erc per sviluppare applicazioni pratiche in ambito sanitario.

La batteria che si mangia, un’idea geniale

L’idea della batteria edibile nasce dal desiderio di superare i rischi associati alle batterie tradizionali: la tossicità e i danni se ingerite accidentalmente. Sfrutta materiali sicuri come riboflavina, quercetina, alghe, carbone attivo e cera d’api, che permettono al dispositivo di generare corrente a basso voltaggio pur essendo assimilabile dall’organismo.

Il rilievo internazionale

Al progetto, un notevole ritorno internazionale già nel 2023, quando Time l’ha incluso tra le invenzioni più innovative dell’anno, grazie alla sua originalità e al potenziale impatto su salute e tecnologia. Allora, finito nell’elenco Best Inventions di Time.

Lo sviluppo possibile: parte di una “pillola intelligente”

La recente attenzione, legata alla prospettiva di trasformare questo concetto in prodotti concreti utili per il monitoraggio dei processi digestivi e altre applicazioni mediche, spingendo la ricerca oltre il semplice prototipo da laboratorio.

La notizia è tornata a circolare oggi perché Caironi e il suo team hanno ottenuto un finanziamento Erc “Proof of Concept” per portare avanti il progetto verso applicazioni pratiche, in particolare la realizzazione di “pillole intelligenti” per ilmonitoraggio sanitario digestivo.