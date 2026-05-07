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La Ferrari SC40 vince il premio Red Dot: Best of the Best

di Italpress - 7 Maggio 2026

MARANELLO (MODENA) (ITALPRESS) – Ferrari ha ottenuto il più alto riconoscimento di design da parte dell’associazione tedesca Red Dot Award con la Ferrari SC40, che si è aggiudicata il prestigioso Red Dot: Best of the Best nella categoria Product Design. L’eccellenza del design Ferrari è stata ulteriormente confermata da altri riconoscimenti ottenuti dalle vetture di gamma: Ferrari Amalfi, 849 Testarossa, 849 Testarossa Spider, 296 Speciale e 296 Speciale A hanno infatti ricevuto il Red Dot Award. Il Red Dot Award, uno dei principali premi di design industriale del mondo, celebra l’innovazione e l’eccellenza di questo settore. Giunto alla 72ª edizione, la cerimonia di premiazione si terrà il 7 luglio 2026 a Essen, in Germania. Negli ultimi 12 anni Ferrari ha vinto 35 Red Dot Award: nessun altro costruttore automobilistico ha ottenuto risultati comparabili da quando il premio è stato istituito, nel 1955. Dal 2015, la giuria ha assegnato a Ferrari ben 13 Red Dot: Best of the Best per le seguenti vetture: FXX-K, 488 GTB, Ferrari J50, Ferrari Portofino, Ferrari Monza SP1, SF90 Stradale, Ferrari Daytona SP3, Ferrari Purosangue, Vision GT, Ferrari Roma Spider, Ferrari 12Cilindri e Ferrari 12Cilindri Spider, F80, Ferrari SC40.La portata di questi riconoscimenti sottolinea la coerenza del linguaggio stilistico Ferrari, nonchè la solidità del lavoro svolto dal Ferrari Design Studio diretto da Flavio Manzoni nel bilanciare innovazione, tradizione e chiarezza funzionale in prodotti profondamente diversi tra loro. Il premio Red Dot: Best of the Best di quest’anno evidenzia inoltre l’esclusività e lo straordinario valore del programma Progetti Speciali, che consente a un ristrettissimo gruppo di persone di creare la Ferrari One-Off dei propri sogni attraverso un dialogo continuo con designer e aerodinamici di Maranello.Il modello di stile della vettura in scala 1:1 è attualmente esposto al Museo Ferrari di Maranello e offre ai visitatori una visione diretta del progetto, nonchè un’idea chiara di come proporzioni e superfici siano state sviluppate prima della messa in produzione. Il modello, una delle tappe fondamentali del processo di design, mette in evidenza i volumi distintivi e gli elementi grafici che definiscono l’identità della Ferrari SC40 e fornisce un collegamento tangibile tra la fase iniziale di progettazione e la One-Off finale.

foto: ufficio stampa Ferrari

(ITALPRESS).