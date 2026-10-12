Economia

La Lombardia diventerà fabbrica globale dell’Ai?

Assolombarda punta a trasformare il tradizionale quadrilatero dell'industria nel grande motore di riferimento per l'integrazione tra robotica, sensoristica e software intelligenti

di Angelo Vitale - 12 Ottobre 2026

L’algoritmo va in tuta da lavoro: così la Lombardia punta a diventare la fabbrica globale dell’Ai.

L’intelligenza artificiale diventerà centrale in Lombardia?

L’Ai sta rapidamente superando i confini degli schermi per toccare con mano l’economia reale. È la rivoluzione della Physical Ai, l’unione strategica tra algoritmi di calcolo e macchine industriali. E vede il cuore manifatturiero italiano pronto a giocate la sua partita più ambiziosa.

Durante l’Assemblea Generale di Assolombarda, il presidente Alvise Biffi ha tracciato una traiettoria chiara. Punta a trasformare il tradizionale quadrilatero dell’industria lombarda nel grande motore di riferimento per l’integrazione tra robotica, sensoristica e software intelligenti.

Non si tratta di una suggestione teorica, ma di un cambiamento sostenuto dai dati concreti di un territorio che da solo genera il 12% del valore aggiunto nazionale, forte di oltre 7.000 aziende e 450.000 addetti.

L’accelerazione

Nell’area tra Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, l’adozione delle tecnologie di Ai nell’economia produttiva ha vissuto un’accelerazione senza precedenti. Le imprese con progetti attivi sono balzate al 49%, a fronte di un 20% censito a fine 2024. A ciò si aggiunge un ulteriore 18% che sta avviando le prime sperimentazioni. Un fenomeno che non riguarda più soltanto i grandi gruppi industriali, dove la penetrazione raggiunge il 79%. Vede protagoniste anche le piccole e medie imprese, salite ormai sopra la soglia del 40%.

Il vantaggio competitivo della manifattura lombarda per Biffi non risiede nel contendere ai giganti tecnologici la pura potenza dei data center. Perché ha la capacità di applicare l’intelligenza artificiale ai processi fisici.

I dati raccolti direttamente dai bracci meccanici, dalle linee di montaggio e dalla sensoristica di precisione rappresentano il vero carburante della nuova automazione. In un mercato globale affamato di integrazione tra hardware e software, l’esperienza del quadrilatero produttivo offre l’infrastruttura ideale per far evolvere l’Ai da semplice strumento digitale a cuore pulsante delle fabbriche di domani.