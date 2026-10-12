Politica

Salvini si dimette e prepara il nuovo corso della Lega

Nasce la segreteria politica, si prepara il restyling del simbolo e il nuovo regolamento introduce il voto palese

di Ernesto Ferrante - 12 Ottobre 2026

La Lega apre ufficialmente la fase congressuale con un passaggio destinato a ridisegnarne assetti e prospettive. Durante il Consiglio federale convocato in via Bellerio, Matteo Salvini e i vicesegretari Claudio Durigon, Silvia Sardone e Alberto Stefani hanno rassegnato le dimissioni dagli incarichi, una scelta definita dal partito “già da tempo concordata e prevista” e necessaria per accompagnare il percorso verso il Congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Fino ad allora, il compito di amministrare il movimento sarà affidato al tesoriere Alberto Di Rubba, nominato vicesegretario vicario. Una soluzione ponte che prepara il terreno a un appuntamento chiamato a definire leadership, identità e linea politica del Carroccio.

Salvini ha annunciato la volontà di dotare il partito di una segreteria politica, con l’obiettivo di condividere “onori e oneri”, e ha anticipato un possibile aggiornamento del simbolo. Un segnale che punta a comunicare l’idea di una forza politica radicata nella propria storia ma intenzionata a proiettarsi in una nuova fase.

Il messaggio ai “nordisti”: unità sì, correnti no

Il leader leghista ha cercato di spegnere sul nascere ogni interpretazione conflittuale del congresso, respingendo la narrazione di una Lega attraversata da correnti e dissensi. “Non ci sono dissidenti”, ha affermato, definendo i cosiddetti “nordisti” una semplice “categoria dello spirito”. Parole che arrivano mentre, soprattutto nelle regioni del Nord, restano vive le richieste di un maggiore ritorno alle storiche battaglie territoriali del movimento. Salvini ha tuttavia ribadito la necessità di una Lega “presente, unita, reattiva, di lotta e di governo”, capace di mantenere la propria autonomia politica all’interno della coalizione di centrodestra. Il segretario ha inoltre invitato tutti a partecipare al confronto congressuale portando idee, documenti e proposte, sottolineando che le porte resteranno aperte a chiunque voglia contribuire al dibattito politico.

Voto palese e regole più rigide

Il vero significato politico del Consiglio federale emerge però dal regolamento approvato per il Congresso straordinario. Il testo introduce il voto palese per tutte le mozioni e gli atti di indirizzo, che dovranno essere approvati per alzata di mano e dopo il vaglio preliminare della Commissione statuto e regolamenti.

La novità viene letta da molti osservatori come una misura destinata a limitare possibili iniziative organizzate contro la linea della segreteria. In particolare, il voto non segreto rende più difficile trasformare il congresso in un terreno di sfida politica da parte di chi vorrebbe correggere l’impostazione nazionale assunta dalla Lega negli ultimi anni. Anche le candidature alla segreteria federale e le proposte di modifica dello statuto dovranno rispettare procedure rigorose, con un elevato numero di sottoscrizioni provenienti da almeno quattro regioni diverse e il deposito della documentazione almeno 72 ore prima dell’apertura dei lavori.

Più che una semplice verifica interna, il congresso di Milano si profila dunque come il momento in cui Salvini punta a consolidare il controllo del partito, archiviare definitivamente le tensioni territoriali e consacrare l’evoluzione della Lega da forza identitaria del Nord a partito nazionale di governo. Una trasformazione già avviata da anni e che ora cerca una legittimazione definitiva nelle regole, negli organismi e nei simboli del movimento.

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