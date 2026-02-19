Cultura & Spettacolo

La morte di Lil Poppa: lutto nel rap Usa

Voci sulle possibili cause: suicidio, overdose, anemia

di Dave Hill Cirio - 19 Febbraio 2026

(Fonte: Instagram)

Il mondo del rap e dell’hip hop Usa è in lutto per la morte di Lil Poppa, rapper statunitense di 25 anni, deceduto ieri 18 febbraio in Georgia.

Il decesso è stato confermato dall’ufficio del medico legale della contea di Fulton. Le autorità hanno registrato la morte alle 11:23 ora locale, senza rivelare al momento una causa ufficiale.

Chi era Lil Poppa

Originario di Jacksonville in Florida, Lil Poppa, al secolo Janarious Mykel Wheeler, aveva iniziato a fare musica da giovane e si era imposto come voce emergente della scena hip hop del Sud.

La sua carriera include numerosi album e singoli di successo, tra cui “Love & War”, “Purple Hearts” e “Mind Over Matter”. Il suo un catalogo apprezzato per testi intensi e personali.

Nel 2022 aveva firmato con la Collective Music Group – la CMG di Yo Gotti – un’etichetta con cui aveva consolidato collaborazioni e ampliato il suo pubblico.

L’ultimo album

L’ultimo album, Almost Normal Again, era uscito nell’agosto scorso. Solo cinque giorni prima della sua morte aveva pubblicato il singolo “Out of Town Bae”.

Una morte improvvisa

Lil Poppa aveva un concerto programmato per marzo a New Orleans e lavorava a nuova musica. Lascia un progetto incompiuto e una fanbase scossa da questa morte improvvisa. Tra i motivi della morte, nei rumors social, il suicidio, un’overdose o una forte anemia.

Forte, l’attesa tra i fan che aspettano dettagli sulle cause del decesso. In rete, tributi e messaggi di cordoglio arrivano sui social da colleghi e ascoltatori.