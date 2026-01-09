Italpress Notizie Motori

La nuova mazda CX-6e svelata al Salone di Bruxelles

di Italpress - 9 Gennaio 2026

ROMA (ITALPRESS) – La Nuova Mazda CX-6e, presentata oggi al Salone dell’Auto di Bruxelles, incarna la visione di Mazda per la mobilità elettrica, unendo stile, prestazioni e tecnologie all’avanguardia. Alimentata da una batteria da 78 kWh, questo SUV di medie dimensioni eroga 190 kW (258 CV) e 290 Nm di coppia istantanea alle ruote posteriori. Con un’autonomia WLTP fino a 484 km e la ricarica rapida in corrente continua, la Nuova CX-6e offre sia la certezza dell’autonomia per le lunghe distanze che la praticità per l’uso quotidiano.

Dotata di un touchscreen da 26 pollici, comandi vocali multilingue e sofisticate funzionalità di sicurezza, la Nuova Mazda CX-6e garantisce un’esperienza di guida fluida, sicura e coinvolgente, affermandosi come un audace passo avanti verso il futuro di Mazda. Sviluppata grazie a una collaborazione globale, la Nuova CX-6e offre l’inconfondibile esperienza di guida Jinba Ittai di Mazda con tutta la sicurezza della propulsione 100% elettrica. La batteria al litio-ferro-fosfato (LFP) da 78 kWh alimenta un motore elettrico posteriore che sviluppa 190 kW (258 CV) e 290 Nm di coppia immediatamente disponibile, garantendo un controllo reattivo e un’accelerazione lineare.

Con trazione sull’assale posteriore e trasmissione monorapporto, accelera da ferma a 100 km/h in 7,9 secondi e raggiunge una velocità massima di 185 km/h, con un’autonomia WLTP fino a 484 km2. Una potenza massima di ricarica in corrente continua di 195 kW si traduce in un tempo di ricarica dal 10 all’80% di soli 24 minuti. Il caricabatterie di bordo supporta la ricarica in corrente alternata trifase fino a 11 kW tramite connettore di Tipo 2, ideale per la ricarica domestica con wallbox e presso le colonnine pubbliche AC.

La Nuova Mazda CX-6e offre un ecosistema equilibrato di tecnologie e funzioni di comfort. Al centro dell’abitacolo, il touchscreen da 26 pollici a configurazione sdoppiata e personalizzabile permette ai passeggeri di consultare un’ampia gamma di informazioni, preservando la concentrazione del guidatore. A completare il sistema, un ampio head-up display sovrappone le indicazioni di navigazione alla visuale della strada, mentre il controllo gestuale consente di gestire percorsi e contenuti multimediali in modo intuitivo e immediato.

Disponibili in nove lingue, i comandi vocali interpretano in modo naturale le azioni quotidiane, dalla regolazione della temperatura all’apertura dei finestrini, fino alla ricerca della destinazione successiva. Oltre a Apple CarPlay e Android Auto, la Nuova CX-6e dispone di una App dedicata, con molte funzioni di controllo a distanza, tra cui la condivisione della chiave Bluetooth e la gestione della carica della batteria.

Con la Nuova CX-6e, Mazda ridefinisce lo standard di sicurezza, unendo tecnologia avanzata e innovazione progettata per proteggere sia il conducente sia i passeggeri. Tutte le versioni sono equipaggiate con nove airbag e un sistema integrato di telecamere ad alta definizione, radar a onde millimetriche e sensori a ultrasuoni, che migliorano visibilità e consapevolezza in ogni situazione. Una gamma completa di sistemi di assistenza alla guida – tra cui Smart Brake Support, Lane Keeping Assist e Blind Spot Monitoring – assicura protezione e tranquillità in ogni viaggio. Grazie a queste caratteristiche, la Mazda CX-6e offre sicurezza e affidabilità senza compromessi, per chi guida e per chi viaggia a bordo.

La Nuova Mazda CX-6e porta il linguaggio Kodo – Soul of Motion nel futuro della mobilità elettrica, incarnando il concetto di “Soulful Futuristic Modern”, dove tecnologia all’avanguardia ed eleganza scultorea si fondono in un’esperienza visiva e sensoriale unica. Frutto di una collaborazione senza precedenti tra studi di design europei e giapponesi, il team europeo ha avuto un ruolo più influente che mai, contribuendo alla progettazione di interni, esterni, colori e finiture con sessioni di revisione e scambi continui, per un risultato all’insegna di raffinatezza e personalità.

Il frontale della CX-6e si distingue per l’inconfondibile firma Mazda a forma di ala, la cui illuminazione sequenziale durante apertura, chiusura e ricarica crea un sorprendente effetto tridimensionale. Il design è completato dagli eleganti specchietti digitali a pinna di squalo e dalle prese d’aria integrate nei montanti D, elementi che permettono alla CX-6e di scivolare nell’aria con silenziosa leggerezza ed estrema efficienza.

Le fiancate scolpite, i passaruota pronunciati e i sottili gruppi ottici posteriori completano un design armonioso e dinamico, conferendo alla vettura una presenza potente e sofisticata anche da ferma. La Nuova CX-6e non è solo un’auto: è un’opera che prende vita, dove ogni curva e ogni dettaglio si muovono insieme in un’eleganza inarrestabile, esprimendo vera “arte in movimento”. Con un passo di 2.902 mm e sbalzi ridotti, la Mazda CX-6e unisce proporzioni armoniose a capacità di carico sorprendenti: il bagagliaio offre 468 litri, che diventano 1.434 litri abbattendo la seconda fila di sedili, senza compromettere lo stile.

Per la carrozzeria è disponibile una gamma di sette colori che animano le superfici scolpite e fluenti della Mazda CX-6e, tra cui spicca l’emblematica tinta Nightfall Violet, una tonalità profonda e brillante che a seconda della luce vira da un viola lucente a ombre quasi nere.

L’elegante profilo della CX-6e cela un abitacolo spazioso e configurato in modo intelligente. Ispirata al concetto giapponese del Ma, la bellezza dello spazio vuoto, offre a tutti gli occupanti ampio spazio per testa, gambe e spalle.

Gli interni sono disponibili in tre distinte varianti di colore: Maztex3 Warm Beige o Nero per l’allestimento Takumi, o Maztex bicolore Ametista e Bianco per il Takumi Plus. Frutto della maestria artigianale giapponese, di un design curato nei minimi dettagli e di tecnologia all’avanguardia, la Nuova Mazda CX-6e sarà disponibile a partire dall’estate 2026 presso tutti i concessionari Mazda in Italia. “La Nuova Mazda CX-6e incarna la nostra visione umanocentrica nell’era dell’elettrificazione, unendo estetica ricercata, tecnologie all’avanguardia e l’inconfondibile piacere di guida tipico di Mazda.” afferma Martijn ten Brink, Presidente e CEO di Mazda Motor Europe. “La nuova CX-6e offre l’efficienza e le prestazioni che i nostri clienti si aspettano, sostenendo al tempo stesso l’ambizioso obiettivo di Mazda di ridurre le emissioni di CO2 e di espandere la nostra gamma elettrica”. Insieme alla Mazda6e, lanciata di recente, accelera la nostra strategia di elettrificazione e rafforza il nostro approccio multi-solution.”

Oltre all’inedita CX-6e, Mazda ha presentato anche la Nuova CX-5, che unisce il rinnovato linguaggio stilistico Kodo a una raffinata dinamica di guida. La nuova CX-5 sarà disponibile anche in una nuova tinta di carrozzeria: Navy Blue. Sviluppata grazie alla collaborazione dei team di design e ispirata agli esperimenti sul blu indaco del Centro europeo di ricerca e sviluppo di Mazda, questa tonalità rappresenta una vibrante aggiunta alla gamma di colori esterni. La Nuova CX-5 arriverà in Italia a partire da marzo 2026.

foto: ufficio stampa Mazda Motor Italia

