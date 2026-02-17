Italpress Notizie Agroalimentare

La Piadineria arriva a New York e accelera il percorso di crescita internazionale

di Italpress - 17 Febbraio 2026

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La Piadineria, principale realtà italiana del fast casual food, debutta ufficialmente negli Stati Uniti con l’apertura del suo primo locale a New York, in 18 E 23rd Street, nel quartiere di Flatiron. Con il brand Piadi by La Piadineria, il Gruppo segna una tappa chiave nel proprio percorso di internazionalizzazione, portando per la prima volta sul mercato americano un format già ampiamente affermato in Europa.

Secondo quanto precisa un comunicato, La Piadineria è oggi la più grande catena italiana di ristorazione fast casual, con oltre 530 ristoranti attivi, principalmente in Italia, e una presenza in costante sviluppo in Francia. Negli ultimi anni il Gruppo ha registrato una crescita particolarmente sostenuta, confermandosi come uno dei player più dinamici del settore con oltre 80 aperture di nuovi punti vendita nel 2025. “L’apertura a New York rappresenta per noi un passaggio strategico di grande rilevanza,” afferma Roberto Longo, Ceo del Gruppo La Piadineria.

“Dopo l’esperienza maturata in Francia, l’ingresso negli Stati Uniti segna l’avvio di una nuova fase del nostro percorso di sviluppo internazionale. Il mercato americano è altamente competitivo ma ricettivo verso format di qualità, scalabili e con una forte identità: caratteristiche che da sempre contraddistinguono La Piadineria”.

L’approdo a New York costituisce il primo passo di un piano di crescita più ampio negli Stati Uniti, pensato per valorizzare un modello di business già collaudato e adattabile ai diversi contesti urbani. Il format Piadi by La Piadineria si inserisce nel segmento del fast casual americano come proposta autenticamente italiana, capace di coniugare qualità delle materie prime, velocità del servizio e un’esperienza contemporanea, in linea con le nuove abitudini di consumo.

Con questa apertura, La Piadineria rafforza la propria ambizione di posizionarsi come player internazionale del fast casual di matrice italiana, portando negli Stati Uniti non solo un prodotto iconico della tradizione gastronomica nazionale, ma anche una visione imprenditoriale costruita su scala, innovazione e solidità organizzativa. L’avvio delle attività a New York rappresenta così l’inizio di un percorso di sviluppo destinato a consolidarsi nel corso del 2026 e negli anni successivi, con l’obiettivo di costruire una presenza strutturata e duratura nel mercato americano.

-Foto ufficio stampa-

(ITALPRESS).