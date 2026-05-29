Politica

La polemica sull’ingresso dell’Ucraina in Ue racconta due idee diverse di politica

di Eleonora Manzo - 29 Maggio 2026

L’Europa, si sa, quando vuole complicarsi la vita riesce sempre a superare se stessa. E cosi, mentre il continente arranca tra crisi industriali, bollette, immigrazione fuori controllo e un conflitto alle porte che continua a divorare risorse e certezze, da Bruxelles arriva l’ennesima prova di scollegamento dalla realtà: l’accelerazione sul dossier Ucraina.

L’ingresso di Kiev nell’Unione europea, ventilato come un passaggio quasi dovuto, come se si trattasse di aggiornare una pratica amministrativa e non di ridisegnare equilibri politici, economici e strategici già fragilissimi.

Il punto non è negare la solidarietà a un popolo aggredito, che resta un dovere politico e morale. Il punto è un altro, e sarebbe persino banale se non fosse diventato scandaloso dirlo ad alta voce: l’Europa non può continuare a muoversi per riflesso ideologico, scambiando gli slanci simbolici per decisioni sostenibili.

L’adesione dell’Ucraina non è una bandierina da sventolare nei summit, ma una scelta che imporrebbe costi enormi, riscrittura dei fondi comuni, nuovi pesi in agricoltura, nuova concorrenza interna, nuovi squilibri geopolitici. In una parola: realtà. Quella sostanza che a Bruxelles manca spesso quanto l’autoironia.

In questo quadro, Giorgia Meloni si muove come chi ha capito che governare non significa partecipare a un festival delle buone intenzioni. La linea di Palazzo Chigi resta coerente: sostegno all’Ucraina, fedeltà atlantica, collocazione occidentale chiara. Ma insieme anche la consapevolezza che l’interesse nazionale non si appende al guardaroba delle emozioni europeiste. Meloni sa che l’Italia non può permettersi posture velleitarie.

E soprattutto sa che una cosa è sostenere Kiev contro l’invasione russa, altra cosa è far finta che l’ingresso nell’Ue sia una formalità da timbrare tra un comunicato e una standing ovation.

Il centrodestra, nella sua architettura di governo, ha fin qui retto proprio perché ha tenuto insieme sensibilità diverse dentro una cornice netta: serietà internazionale, difesa degli interessi italiani, rifiuto del dilettantismo ideologico. E tuttavia la vicenda ucraina ha riaperto una crepa che non può essere nascosta sotto il tappeto della propaganda unitaria.

La Lega, infatti, ha scelto di marcare con forza la distanza. Non più semplice sfumatura, non più distinguo tattico: qui il segnale politico e stato rumoroso, voluto, quasi esibito.

Matteo Salvini intercetta un sentimento presente in una parte dell’elettorato: la stanchezza per una guerra lunga, la diffidenza verso le fughe in avanti dell’Ue, il sospetto che a pagare il conto siano sempre i soliti. Ma il punto politico è che questa volta la Lega non si è limitata a ribadire prudenza. Ha voluto trasformare la prudenza in uno strappo identitario, come per ricordare agli alleati e agli elettori che esiste ancora una differenza tra la linea di governo e la tentazione permanente del posizionamento.

Una scelta comprensibile sul piano tattico, meno sul piano strategico. Perchè mentre Meloni lavora a tenere l’Italia credibile nei tavoli internazionali senza rinunciare a porre limiti e condizioni, la Lega sembra cedere ancora una volta alla sindrome del megafono: alzare il volume per non rischiare di sparire nel coro. Ma governare, specie in una fase cosi delicata, richiede più bussola che clacson.

La verità è che la polemica sull’Ucraina racconta due idee diverse della politica. Da una parte c’è chi pensa che il consenso si costruisca tenendo insieme principio e responsabilità. Dall’altra chi crede che basti cavalcare l’umore del giorno per piantare una bandierina. Meloni, con tutti i limiti inevitabili di chi governa tempi straordinari, continua a scegliere la prima strada. La Lega, almeno in questa partita, ha preferito segnalare il dissenso più che contribuire a governarlo.

Ed e proprio qui il nodo. In una stagione in cui l’Europa sembra smarrire il confine tra solidarietà e avventurismo, servirebbe una politica capace di dire si quando serve e no quando e necessario. Non per cinismo, ma per serietà. Meloni questo equilibrio prova a incarnarlo. Bruxelles, come spesso accade, no. E la Lega, invece di rafforzare una posizione negoziale comune, ha deciso di battere un colpo in proprio.

Legittimo, certo. Ma resta il dubbio che, più che una visione, sia stata l’ennesima prova di nervosismo politico mascherato da coraggio.