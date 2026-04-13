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La prima pistola elettromagnetica cinese. L’arma che cambia le regole

La nuova frontiera delle armi a energia, compatte, discrete, difficili da tracciare

di Marzio Amoroso - 13 Aprile 2026

La Cina ha presentato una pistola elettromagnetica portatile che rappresenta un salto di scala nella miniaturizzazione delle armi a bobina. Per la prima volta, un sistema basato su accelerazione magnetica viene compresso nelle dimensioni di un’arma da fianco, aprendo un capitolo nuovo nella guerra silenziosa e nelle operazioni speciali.

Il principio fisico, spinta magnetica, nessuna combustione

L’arma sfrutta una sequenza di bobine che si attivano in rapida successione, generando campi magnetici capaci di accelerare un proiettile metallico lungo la canna. L’assenza di polvere da sparo elimina rumore, fiammata e residui. Il colpo diventa un impulso pulito, invisibile, difficilmente tracciabile con i metodi balistici tradizionali.

Design compatto e potenza modulabile

La pistola si presenta con una canna allungata, necessaria ad alloggiare le bobine, e un’impugnatura ergonomica che integra il pacco batterie. Gli elementi distintivi sono tre: display laterale per monitorare energia e parametri di tiro, potenza regolabile, dal colpo non letale allo sparo perforante, cadenza elevata, resa possibile dall’assenza di meccanica esplosiva. Il risultato è un’arma che può perforare materiali leggeri a distanza utile, mantenendo un profilo acustico quasi nullo.

Il vero limite del sistema

La tecnologia funziona, ma resta vincolata alla capacità delle batterie. Ogni colpo richiede un picco di energia che riduce l’autonomia operativa. È il motivo per cui, almeno oggi, la pistola elettromagnetica è pensata come strumento specialistico, non come sostituto delle armi convenzionali.

Un tassello della strategia cinese sulle armi elettromagnetiche

La presentazione della pistola non è un episodio isolato. Rientra in un programma più ampio che comprende railgun navali, sistemi antidrone a microonde e fucili elettromagnetici ad alta cadenza. La miniaturizzazione è il passaggio più complesso, e proprio per questo il prototipo portatile assume un valore strategico, dimostra che la Cina sta riducendo il divario tra laboratorio e campo operativo.

Implicazioni militari e scenari futuri

Se l’autonomia energetica verrà ampliata, le armi elettromagnetiche portatili potrebbero ridefinire le operazioni clandestine, il controllo urbano a bassa letalità, la gestione dei conflitti in ambienti dove il rumore è un fattore critico. Per ora restano strumenti sperimentali, ma il segnale è chiaro: la competizione tecnologica si sposta sul terreno dell’energia istantanea e della discrezione assoluta.