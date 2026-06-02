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Vini italiani, la sfida dell’identità

I numeri ufficiali tracciano una mappa geopolitica caratterizzata da una forte pressione sui margini. L'export frena, I vitigni autoctoni sono appena cinque

di Dave Hill Cirio - 2 Giugno 2026

A un bivio storico il settore dei vini italiani. Da un lato l’Italia mantiene saldamente la leadership produttiva globale, dall’altro deve fare i conti con una contrazione strutturale dei consumi interni, tensioni geopolitiche internazionali e la minaccia costante di barriere tariffarie sui mercati chiave come gli Usa.

La sfida dell’identità

In questo scenario, la difesa dell’identità territoriale e l’autenticità dei vitigni non sono più semplici slogan da brochure, ma leve economiche indispensabili per salvare il valore della produzione dei vini italiani.

Il caso recente della Vernaccia di San Gimignano arrivata ai 60 anni della Doc – che richiama sulla necessità di riposizionare i grandi bianchi storici in una regione dominata dai rossi – il sintomo di un fenomeno nazionale. I Consorzi di tutela di tutta la Penisola stanno attuando manovre di contenimento per difendere il posizionamento di mercato della “Dop Economy”.

I numeri dei vini italiani

I numeri ufficiali tracciano una mappa geopolitica del vino caratterizzata da una forte pressione sui margini. Nel panorama globale, la produzione mondiale si è attestata su livelli storicamente bassi (227 milioni di ettolitri), posizionando l’Italia in cima alla classifica dei produttori, ma con un export in sofferenza.

Il rallentamento dell’export è trainato principalmente dal crollo della domanda nel Regno Unito (-13%) e in Germania (-9%), oltre alle note difficoltà sul mercato statunitense, dove l’Italia ha dovuto ridurre i prezzi medi per difendere i volumi di vendita a fronte della forte resilienza di competitor come Nuova Zelanda e Francia. Per evitare il deprezzamento del prodotto e la svalutazione del brand, il principio cardine è semplice: meno uva in vigna per difendere il valore in cantina.

Le Doc, i vitigni autoctoni

Denominazioni storiche come il Brunello di Montalcino e il Pinot Grigio delle Venezie Doc hanno guidato il trend, riducendo i quantitativi di uva rivendicabile. Il Soave, una delle poche eccezioni in controtendenza, chiudendo l’ultimo anno con un incremento dell’imbottigliato e una contestuale riduzione delle giacenze grazie a una forte spinta sulla promozione collettiva.

Al contrario, denominazioni orientate all’export di massa come l’Asti Docg hanno registrato flessioni del 9%, colpite duramente dal calo del Moscato negli Stati Uniti e dello Spumante sul mercato russo.

Il “no” dei giovani

Pesa molto anche un problema culturale profondo: il progressivo distacco dei giovani dal mondo del vino. I dati demografici sui consumi prevedono entro i prossimi anni un calo del 4% della quota di consumatori sotto i 25 anni, a fronte di un incremento dell’11% tra gli over 65.Il vino, percepito dalle nuove generazioni come un prodotto distante, spesso comunicato attraverso tecnicismi d’élite incomprensibili.

I produttori italiani ne sono consapevoli: l’81% delle aziende ritiene l’attuale comunicazione del valore del “Made in Italy” poco efficace, mentre il 95% lamenta una scarsa conoscenza, specialmente all’estero, della biodiversità e dei vitigni autoctoni italiani.

Quale futuro?

Qui, il dato scientifico smonta la retorica. Sebbene la narrativa commerciale italiana vanti una ricchezza di oltre 500 vitigni autoctoni iscritti al registro nazionale, gli studi hanno dimostrato che i vitigni geneticamente “originari” e capostipiti della viticoltura italiana sono appena cinque (tra cui ceppi storici riconducibili ad Aglianico, Lambrusco e Greco).

Questo cambio di paradigma sposta il focus della difesa identitaria: non più una sterile difesa del “campanile”, ma la valorizzazione di vitigni pilastro capaci di adattarsi al cambiamento climatico. Unz<a sfida fortissima: raccontare al consumatore finale perché una bottiglia di vino figlio di un territorio specifico possiede un valore che va oltre il semplice prezzo di mercato.