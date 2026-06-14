Cultura & Spettacolo

IN LIBRERIA – Il racconto di una terra e di un mondo intero

di Eleonora Ciaffoloni - 14 Giugno 2026

Ci sono romanzi che raccontano una storia e altri che riescono a raccontare un intero mondo.

La terra dei gelsomini di Gilbert Sinoué appartiene alla seconda categoria.

Perché il suo non è solo un racconto, ma è anche un grande affresco storico e umano capace di attraversare quarant’anni di Medio Oriente, dalla caduta dell’Impero Ottomano fino alle tensioni che preparano ai conflitti contemporanei. Ma ciò che rende questo libro davvero straordinario non è soltanto la precisione storica o la vastità degli eventi narrati: è la capacità di trasformare la Storia in esperienza vissuta.

Sinoué costruisce il romanzo seguendo le vicende di quattro famiglie – musulmana, ebrea, cristiana e armena – che diventano il simbolo della complessità culturale e religiosa di una terra fragile e contesa. Attraverso le loro vite, i loro rapporti – e i rancori -, il lettore entra nel cuore di territorio – il Medio Oriente – che è lontano dagli stereotipi, mai che è fatto di convivenze possibili e di ferite profonde. Uno degli aspetti più riusciti del romanzo è il legame continuo tra la dimensione privata e quella geopolitica. Le grandi decisioni delle potenze coloniali, gli accordi segreti, le spartizioni territoriali e la nascita di nuovi stati non restano eventi astratti, ma entrano nelle case, modificano i destini, separando famiglie, alimentando paure.

Punto cruciale del racconto è il riferimento al trattato Sykes-Picot e alla dissoluzione dell’Impero Ottomano: da quel momento storico prende forma un dis-equilibrio che il romanzo segue con attenzione, mostrando le responsabilità politiche e le incomprensioni che contribuiranno alla nascita del conflitto israelo-palestinese. Pur essendo un’opera narrativa, La terra dei gelsomini riesce a offrire al lettore strumenti preziosi per comprendere le radici di tensioni ancora oggi drammaticamente attuali.

Riletto nel presente, il romanzo assume una forza maggiore. Ogni pagina sembra dialogare con le immagini e le notizie che vediamo quotidianamente: le violenze, le divisioni, il peso della memoria e delle ingiustizie mai risolte. È impossibile leggere questo libro senza percepire quanto il passato continui a vivere nel presente.

Sinoué non propone soluzioni semplici né prende scorciatoie morali; racconta la complessità di un territorio in cui la storia sembra ripetersi continuamente con volti diversi. La scrittura è coinvolgente, ricca ma accessibile e soprattutto empatica tanto da entrare in sintonia con i personaggi: ed è questo coinvolgimento emotivo a rendere il romanzo così potente.

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