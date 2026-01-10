Torino

La torcia olimpica riporta in città l’atmosfera dei Giochi di Torino 2006

di Redazione - 10 Gennaio 2026

Torino respirerà nuovamente per qualche ora il clima olimpico del 2006, accogliendo il ritorno della Torcia nel capoluogo piemontese domenica 11 gennaio 2026. La città della Mole sarà il traguardo della trentacinquesima tappa italiana del Viaggio della Fiamma, un percorso che coinvolge complessivamente 25 comuni del Piemonte e 4 siti UNESCO. Prima capitale d’Italia, Torino sarà la destinazione conclusiva della giornata, suggellando un itinerario che, nell’arco di due mesi, attraversa tutte le regioni e le 110 province del Paese.

La tappa 35 seguirà l’asse Bra – Alba – Asti – Moncalieri – Torino, con passaggi scanditi da orari precisi: Bra alle 08:25, Alba alle 09:40, Asti alle 11:35, Moncalieri alle 13:50 e arrivo a Torino previsto alle 19:30. Già a partire dalle 17:00, Piazza Castello si animerà con un evento aperto al pubblico che trasformerà lo spazio urbano in un luogo di racconto e partecipazione: un Master of Ceremony accompagnerà i presenti tra narrazione, musica e momenti di intrattenimento dedicati al viaggio della Fiamma Olimpica. Nel corso del pomeriggio sono previsti interventi istituzionali e la presentazione dei partner ufficiali con iniziative speciali, mentre il momento più atteso arriverà alle 19:00 con l’ingresso dell’ultimo tedoforo, seguito alle 19:30 dall’accensione del braciere, simbolo di continuità tra passato e futuro, tra sport e territorio, in vista di Milano Cortina 2026. A portare la Torcia saranno alcune e alcuni dei 10.001 tedofori e tedofore del Viaggio della Fiamma, tra cui Federico Basso, Marina Lubian, Carlotta Gilli e Francesco “Pecco” Bagnaia, protagonisti di una staffetta che unisce sport, istituzioni e comunità lungo tutto il Paese.

La fiamma olimpica passa davanti alla Mole Antonelliana e al Museo Nazionale del Cinema domenica tra le 18 e le 18.30

Domenica 11 gennaio , tra le 18 e le 18.30, la fiamma olimpica passerà davanti alla Mole Antonelliana, sede del Museo Nazionale del Cinema, per poi approdare in piazza Castello. Proprio davanti al Museo Nazionale del Cinema vi sarà il bacio delle torce con il cambio di testimone tra due tedofori. Si tratta di un momento molto suggestivo che ricorda quello di venti anni fa quando, in occasione delle Olimpiadi di Torino 2006, fu l’allora direttore del Museo Alberto Barbera a portare la fiamma olimpica al Museo Nazionale del Cinema.

“È per noi un onore che la torcia delle Olimpiadi passi di nuovo davanti al Museo Naionale del Cinema e alla Mole Antonelliana – hanno sottolineato Enzo Ghigo e Carlo Chatrian , rispettivamente presidente e direttore del Museo Nazionale del Cinema. Noi saremo lì con il comitato di gestione del museo a rappresentare non solo l’istituzione, ma anche a rendere omaggio a uno degli eventi sportivi più importanti al mondo”.

Mara Martellotta ilTorinese.it