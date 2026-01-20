Fashion

L’addio a Valentino di Sophia Loren e delle sue muse

Il saluto di Isabella Rossellini,. l'abito da sposa di Claudia Schiffer

di Maria Graziosi - 20 Gennaio 2026

L’addio a Valentino Garavani. La notizia della sua morte, ieri a 93 anni, ha lasciato di stucco il mondo della moda, del cinema e dello spettacolo. Da ogni parte del mondo, dall’Italia e dall’America, gli attestati di stima e cordoglio per la scomparsa dello stilista si sono rincorsi. Con la scomparsa di Garavani è terminata un’epoca. Fatta di charme, di stile e di seduzione. Un’era che non tornerà più. Un mondo che, via via, si va facendo sempre più piccolo e banale.

L’addio a Valentino di Sophia Loren

Sophia Loren ha voluto tributare un omaggio allo stilista e gli ha detto addio: “Mio caro Valentino, la notizia della tua scomparsa mi addolora profondamente. Con te ho condiviso momenti di grande affetto e di sincera stima reciproca. Avevi un animo gentile, ricco di umanità. Sei stato un amico e la tua arte e la tua passione resteranno per sempre fonte di ispirazione. È stato un privilegio conoscerti e ti porterò sempre con me. La mia famiglia ed io ci stringiamo con il cuore al tuo Giancarlo e a tutta la tua famiglia”.

Il saluto di Isabella Rossellini

“Ho appena appreso della morte di Valentino e mi è dispiaciuto moltissimo”, ha detto all’Adn Kronos l’attrice Isabella Rossellini commossa nell’addio allo stilista. “Lui e Giancarlo Giammetti sono sempre stati gentilissimi e affettuosi con me anche nei periodi più difficili della mia carriera. Dopo il film Velluto Blu, per esempio, che era stato tanto criticato, o dopo che Lancome aveva interrotto la nostra collaborazione”. E ha aggiunto: “In una delle loro bellissime case, c’erano sempre modelle giovanissime che si affacciavano al mondo della moda e al successo, ma anche noi vecchie glorie. Non si dimenticavano mai di nessuno. Resterà con me il suo talento geniale e il suo affetto”.

L’abito da sposa di Claudia Schiffer e Sex and the City

Non poteva mancare la voce di Sarah Jessica Parker per l’addio a Valentino: “Tanti ricordi. Così felice di rievocarli – scrive l’attrice su Instagram -. Certo, avrei voluto averne di più. Per il tuo talento straordinario, la tua generosità squisita e il tuo amore per tutto ciò che è bello, siamo tutti più fortunati per i grandi gesti che hai condiviso con il mondo. Buon viaggio, Valentino Garavani”. Commossa Claudia Schiffer: “Quando dissi a Valentino che mi ero fidanzata, per prima cosa mi organizzò una festa di fidanzamento, un gesto davvero dolcissimo da parte sua. Poi gli dissi: ’In realtà volevo chiederti se potresti disegnare il mio abito da sposà. E lui rispose: ’Divertente che tu me lo chieda… l’ho già fatto!’…”.