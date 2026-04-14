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Lasciano la figlia in auto sotto il sole: denunciati

I genitori, due turisti cechi, erano al supermarket. L'intervento di una bambina ha salvato la neonata che piangeva a dirotto

di Giorgio Brescia - 14 Aprile 2026

Il caso di una figlia lasciata in auto sotto il sole dai genitori a Siniscola, in provincia di Nuoro, si arricchisce di dettagli sempre più precisi. E trasforma quello che inizialmente sembrava un episodio di disattenzione in una vicenda ben più grave.

La protagonista è una neonata di circa 5-6 mesi, abbandonata all’interno di un’auto parcheggiata nel piazzale di un supermercato Conad, durante le ore più calde della giornata.

Lasciano la figlia sotto il sole

Secondo le ricostruzioni, i genitori – una coppia di turisti cechi – si sarebbero allontanati volontariamente per fare la spesa, lasciando la piccola da sola nel veicolo per circa venti minuti.

Un lasso di tempo che, in condizioni di forte esposizione al sole, può trasformare l’abitacolo in una trappola potenzialmente letale. Anche con un finestrino leggermente aperto, la temperatura interna può aumentare rapidamente, mettendo a rischio la vita di un neonato.

Il pianto dirotto, l’allarme

A rendere ancora più drammatica la situazione è stato il pianto disperato della bambina, che ha attirato l’attenzione dei passanti. Tra questi, secondo quanto riportato dalla cronaca locale, una bambina più grande è riuscita a intervenire in modo decisivo. Ha prontamente infilato il braccio dal finestrino, sbloccato la portiera dell’auto e permesso così di soccorrere la neonata.

Un gesto coraggioso, costato anche un piccolo infortunio al braccio, ma determinante per evitare conseguenze ben più gravi.

I soccorsi

All’arrivo dei soccorsi, la piccola presentava segni di colpo di calore, ma era cosciente. Il personale del 118 è intervenuto tempestivamente, mentre i carabinieri hanno rintracciato i genitori all’interno del supermercato. Per loro è scattata la denuncia per abbandono di minore, un reato che in Italia assume contorni particolarmente seri quando coinvolge soggetti così vulnerabili.

Un pericolo sottovalutato

La vicenda di Siniscola riaccende l’attenzione su un pericolo spesso sottovalutato: lasciare bambini in auto, anche per pochi minuti, può avere conseguenze gravissime. Episodi simili si ripetono ogni anno, soprattutto con l’arrivo della stagione calda, e spesso si concludono in tragedia.

In questo caso, solo la prontezza dei passanti e il gesto decisivo di una piccolissima testimone hanno evitato il peggio, trasformando quella che poteva diventare una tragedia in una storia di salvataggio e responsabilità.