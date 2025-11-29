Editoriale

L’assalto alla Stampa e il corto circuito della sinistra antagonista

di Adolfo Spezzaferro - 29 Novembre 2025

In un corto circuito senza eguali, la violenza rossa, nel giorno dello sciopero dei sindacati di sinistra e dello sciopero dei giornalisti “perché il nostro lavoro vale”, ha devastato la redazione de La Stampa. Ieri a Torino circa cento contestatori si sono staccati dal corteo e hanno raggiunto la sede dello storico quotidiano per prenderlo di mira con un lancio di letame contro i cancelli e scritte sui muri.

Poi gli antagonisti hanno fatto irruzione nella redazione devastandola, con tanto di scritte del tenore di “Fuck Stampa”. Immediata la condanna del Viminale – azione “gravissima e del tutto inaccettabile”, avviata “una verifica approfondita su come si sono svolti i fatti” -, del governatore del Piemonte e di tanti esponenti della maggioranza.

Il paradosso veramente assurdo è che la libertà di stampa, fondamento della democrazia, è stata oltraggiata e calpestata da chi dovrebbe essere un paladino dei diritti civili e della libera espressione. Esprimiamo tutta la nostra solidarietà ai giornalisti de La Stampa. L’attacco alla vostra redazione esprime tutto il contrario di quello che affermate con il vostro sciopero.