Cronaca

L’avvocato dei Poggi contro la revisione del processo di Stasi

di Lino Sasso - 11 Maggio 2026

Gian Luigi Tizzoni, avvocato della famiglia Poggi, si scaglia senza troppi peli sulla lingua contro la nuova indagine della procura di Pavia e contro l’eventuale revisione del processo di Alberto Stasi. Dalla nuova inchiesta dei pm pavesi, accusa il legale, emergerebbe solamente la volontà di vedere “bypassati i punti centrali della condanna di Stasi”. E l’avvocato Tizzoni punta anche il dito contro il modo in cui ciò sarebbe stato fatto, evidentemente, ritenuto insufficiente. “La famosa camminata viene liquidata in una paginetta, non viene trattata minimamente dal Ris di Cagliari né dagli altri consulenti”, accusa. Poi il riferimento alla bicicletta nera “uscita dalla scena”. Tizzoni lo trova strano e, addirittura, sostiene di non riuscire a capacitarsene. Me se è vero che la bici ha sempre fatto parte degli atti processuali, è vero anche che mai si è dimostrato con certezza fosse quella di Stasi.

Secondo l’avvocato dei Poggi non ci sono elementi per la revisione di Stasi

Ma a parte l’incapacità di farsi una ragione di quanto emerso dalla nuova indagine sul delitto di Garlasco, il legale dei Poggi non vede “elementi che possano sconfessare la sentenza passata in giudicato a carico di Stasi”. “Proprio non vedo spazio per una revisione”, insiste. Sia la consulenza della dottoressa Cattaneo, dove si parla del Dna compatibile con la linea paterna di Sempio rinvenuto sulle unghie di Chiara, sia la perizia informatica che ha reso evidenti i dubbi su chi abbia visto i video intimi di Chiara e Alberto, sia la nuova Bpa dei Ris, che ridisegna completamente la dinamica dell’omicidio, per l’avvocato non costituiscono elementi alternativi alla colpevolezza di Stasi. L’unica novità, sarebbe l’impronta 33. Quella rinvenuta in cima alle scale che portano alla cantina di casa Poggi, attribuibile ad Andrea Sempio. Bontà sua, qualcosa di buono la procura di Pavia lo ha pur fatto….