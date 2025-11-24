Torino

Le circoscrizioni di Torino accendono un “Natale di luce”

di Redazione - 24 Novembre 2025

Tornano a splendere nelle circoscrizioni cittadine le luminarie di Natale di Luce, progetto della Città di Torino curato e realizzato da Iren, per una terza edizione arricchita da due nuove installazioni.

“Anche quest’anno – afferma il sindaco Stefano Lo Russo – porteremo installazioni luminose, ispirate alle creazioni artistiche che nel periodo delle feste si vedono in numerose capitali europee, nelle vie e nelle piazze di numerosi quartieri cittadini. Il momento dell’accensione, previsto per questo fine settimana, sarà un momento di festa e insieme un’occasione per ritrovarsi e per sentirsi parte della comunità”.

“Siamo ormai alla terza edizione di Natale di Luce – aggiunge l’assessora alla Cultura Rosanna Purchia – un progetto che, anche grazie al prezioso contributo di Iren, continua a crescere e ad arricchirsi, quest’anno con due nuove installazioni luminose. Ogni anno portiamo queste luci in luoghi diversi della città per diffondere l’atmosfera del Natale e coinvolgere sempre più quartieri, con scenografie da vivere e da fotografare, che tutti possono apprezzare: dai bambini agli adulti, fino ai visitatori che scelgono Torino per le feste. L’invito è quindi a percorrere la città, lasciarsi sorprendere e cogliere l’occasione per stare insieme e vivere l’atmosfera delle feste nei nostri quartieri”.

Il Natale di Luce si accende nel fine settimana di sabato 22 novembre e domenica 23 novembre, alla presenza del sindaco Lo Russo e dell’assessora Rosanna Purchia.

Sabato 22 novembre il tour delle accensioni è iniziato alle ore 16 da piazza Risorgimento (Circoscrizione 4) con Christmas Gifts, una delle due nuove installazioni di questa edizione. Alle 16.45 in piazza Benefica (Circoscrizione 3) con Galassie, alle 17.30 ai giardini Emilio Pugno (Circoscrizione 2) con Sfere celesti, alle 18.15 in piazza Santa Rita (Circoscrizione 2) con Boules de lumière, per concludersi alle 19 in piazza Galimberti (Circoscrizione 8) con Cielo stellato.

Domenica 23 novembre gli appuntamenti inizieranno alle ore 16 in piazza Montale (Circoscrizione 5) con Universo, per proseguire alle 16.45 in corso Grossetto, angolo via Lulli (Circoscrizione 5), con il Tunnel luminoso. Alle 17.30 il tour farà tappa in piazza Foroni (Circoscrizione 6) con Bouquet di luce, alle 18.15 in piazza Chiaves (Circoscrizione 7) con Shimmering Lounge, la seconda nuova installazione di questa edizione, e si concluderà alle 19 ai giardini Madre Teresa di Calcutta (Circoscrizione 7) con Stelle e pianeti.

Gli appuntamenti saranno ravvivati dalla musica delle marching band General Vincent, Bandaradan e Tequila, che accompagneranno diversi momenti del tour di inaugurazione.

Iren, partner del progetto, ha curato la realizzazione e l’allestimento di tutte le installazioni luminose, perfezionandone anche gli aspetti estetici e di integrazione urbanistica, in particolare privilegiando l’utilizzo di elementi sospesi. Per questa terza edizione di Natale di Luce si rinnova inoltre una forte attenzione alla sostenibilità: grazie a circa 375mila sorgenti luminose a Led, Iren fornirà maggiore luminosità e ridotti consumi, con 3 km di linee elettriche e una potenza complessiva di soli 18 kW.

ilTorinese.it