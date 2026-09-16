Le connessioni d’acqua dei nuovi lavori di Melissa McGill

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Una mostra alla Galleria Mazzoleni a Milano

di Askanews - 16 Settembre 2026

Milano, 16 set. (askanews) – Melissa McGill è un’artista che da sempre si confronta con il tema, affascinantissimo, dell’acqua. Dopo la celebre installazione di lenzuola “Marea”, allestita durante l’opening della Biennale di Venezia, ora arriva a Milano con una nuova mostra ospitata della Galleria Mazzoleni.

“In queste opere – ci ha detto l’artista newyorkese – in questa mostra che si chiama ‘Watermark – Segno di acqua” sto lavorando con l’acqua come una forza creativa. In queste opere si vedonoi segni di acqua. L’acqua ha un’espressione, un linguaggio, che voglio invitare a fare parte delle opere. Sto lavorando con l’acqua per esempio dalla Laguna di Venezia o del Lago Ontario e diventano studi di colori naturali ma anche un ritratto del nostro rapporto con l’acqua”.

L’esposizione presenta acquarelli di nuova produzione, lavori realizzati con pigmenti naturali, fotografie e mappe rielaborate. E l’acqua qui è un dispositivo capace di stabilire

relazioni tra corpi, luoghi e memorie. “Anche queste – ha concluso McGill – sono veramente opere che hanno il senso di un corpo di acqua, in connessione”.

Connessione che è quella, inafferrabile e unica, delle onde, che le opere di Melissa cercano di ricreare, allargando la prospettiva all’arte, naturalmente, ma anche alla società.