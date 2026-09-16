Sanders e Bannon uniti contro l’IA: fermare la superintelligenza

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Il senatore annuncia una legge, l’ex stratega: svolta storica

di Askanews - 16 Settembre 2026

Washington, 16 set. (askanews) – Bernie Sanders e Steve Bannon, agli estremi opposti della politica americana, lanciano lo stesso allarme sui rischi dell’intelligenza artificiale. I due sono intervenuti uno dopo l’altro a Washington alla conferenza del Future of Life Institute, l’organizzazione guidata dal fisico del Mit Max Tegmark.

“La prossima settimana presenterò, insieme al deputato Greg Casar – afferma Bernie Sanders, senatore indipendente del Vermont -una proposta di legge per vietare in modo permanente lo sviluppo della superintelligenza artificiale, cioè un’IA più intelligente di qualsiasi essere umano e capace di operare autonomamente al di fuori del controllo umano. Come le armi nucleari, la superintelligenza artificiale è una minaccia per l’umanità e deve essere trattata come tale”.

“Credo che il senatore Sanders abbia riassunto molto bene il rischio – replica Steve Bannon, ex consigliere di Donald Trump – . Ovviamente lui e io abbiamo opinioni molto diverse sul presidente degli Stati Uniti, ma stiamo cercando di andare oltre le divisioni di parte, e dobbiamo farlo, perché questa è una situazione unica… Quello che apprezzo di Max, che ho conosciuto un paio di anni fa, è che credo sarebbe difficile trovare due persone più schierate di Bernie Sanders a sinistra e Steve Bannon a destra. E penso che questo dica molto, non soltanto su Max, ma sulla minaccia: dobbiamo andare oltre le divisioni. Questo è un punto di svolta nella storia”.