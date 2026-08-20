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Lega, l’ora delle risposte: Pontida misura la tenuta di Salvini

di Eleonora Manzo - 20 Agosto 2026

Nella Lega il conto alla rovescia verso Pontida si accompagna a un nervosismo che non si riesce più a confinare ai retroscena. I mal di pancia crescono, si sommano, cambiano voce e bersaglio, ma convergono su un punto politico preciso.

Matteo Salvini deve decidere se rilanciare davvero il partito oppure aprire una fase nuova, che per una parte della classe dirigente significa una sola cosa: congresso. Non è ancora una resa dei conti, ma non e più neppure il solito mugugno di corrente. È un segnale più profondo, che riguarda identità, linea e soprattutto ruolo della Lega dentro la maggioranza.

Il dato che più colpisce e che la contestazione non arriva soltanto dai reduci del vecchio Nord o da singoli battitori liberi. Arriva in ordine sparso, da amministratori, governatori, parlamentari, mondi territoriali che chiedono risposte concrete. La domanda non è ideologica, è politica, persino organizzativa. Che cosa vuole essere oggi la Lega? Il partito della testimonianza salviniana permanente, capace di alzare i toni ma meno efficace nel raccogliere risultati, oppure una forza di governo radicata, interessata a pesare davvero sui dossier che contano per imprese, autonomie, ceto produttivo e territori?

Ed è qui che la crisi si fa seria. La Lega governa, e governa dentro una coalizione nella quale Giorgia Meloni ha consolidato una centralità indiscutibile. È inutile far finta che non sia cosi, la premier detta i tempi, presidia i dossier strategici, tiene la barra della politica estera e si presenta come il perno della stabilità.

In questo quadro la Lega paga una difficoltà doppia. Da un lato non può permettersi una rottura, perché il governo resta il suo principale spazio di influenza. Dall’altro rischia di apparire schiacciata, incapace di trasformare la presenza nell’esecutivo in una riconoscibile agenda politica.

Per questo i governatori alzano la voce. Non per demolire il centrodestra, ma per evitare che il partito perda definitivamente il rapporto con la sua filiera amministrativa. Le richieste che arrivano dai territori parlano di autonomia, infrastrutture, fisco, sanita, competitività. Temi meno gridati ma decisivi. E parlano anche di metodo: servono una classe dirigente valorizzata, una discussione vera, una catena di comando meno personalistica. Quando queste istanze si accumulano, la richiesta di congresso smette di essere un rito da opposizione interna e diventa la forma politica di un disagio strutturale.

In questo quadro anche le uscite di figure come Claudio Borghi vanno lette come spie, non come eccezioni folkloristiche. Ogni voce critica, ogni distinguo, segnala che sotto la superficie cova una domanda di ridefinizione. Non necessariamente anti-Salvini in senso personale, ma certamente post-salviniana nel metodo e nei risultati. Il punto non è rinnegare la stagione che ha portato la Lega a essere forza nazionale, il punto è capire se quella formula, oggi, sia ancora sufficiente.

Pontida, allora, rischia di essere meno un rito di popolo e più un test di verità: Salvini ha ancora la possibilità di riprendere l’iniziativa, ma il tempo delle formule elastiche si sta esaurendo. La fronda lo sa e spinge: cambi passo o si apra il congresso. Nella maggioranza nessuno ha interesse a un terremoto, tantomeno Palazzo Chigi, che beneficia di un assetto coeso. Ma proprio per questo nella Lega cresce la convinzione che serva una chiarificazione. Non contro il governo Meloni, semmai per starci dentro con più peso, più profilo e meno inquietudine. Se il segnale non verrà raccolto, i mal di pancia difficilmente resteranno sottotraccia.

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