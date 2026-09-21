Lettera morta ma non troppo: appeal europeo per gourmet californiani

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Da Dead Letter, il ristorante dove va a mangiare anche Brian Limoges

di Askanews - 21 Settembre 2026

Sonoma, 21 set. (askanews) – Si chiama Dead Letter e non a caso. Si trova dove un tempo c’era l’ufficio postale nella città di Sonoma. La lettera sarà pure morta, ma lo chef è in forma.

Tanto che a passare come un cliente qualsiasi abbiamo avvistato (nientepopodimenoche!) Brian Limoges, lo chef di Enclos fresco di III stella Michelin e pure una Michelin Green Star.

Ma da dove nasce l’idea di Dead Letter e perché proprio qui in una piazza storica in piena valle del vino californiana?

Lo abbiamo chiesto a John Toulze che ha origini francesi e che ogni giorno affronta, in tutta serenità il peso della cucina europea e il suo ruolo rispetto a quella californiana.

Parliamo delle sue origini francesi: cosa porta del suo bagaglio in questo ristorante?

“Credo soprattutto la sensibilità, sai? Lasciare che il cibo sia semplicemente cibo. Penso sia uno stile diverso, una selezione di ingredienti diversa, un adattamento diverso. Ma, in fin dei conti, il mio background francese mi dice che il cibo è piacere. Il cibo dovrebbe essere il fulcro della tavola. Il cibo dovrebbe essere ciò attorno a cui costruiamo la nostra giornata. Credo che questo apportino le mie origini”, spiega.