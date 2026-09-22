Cronaca

Esce dal carcere dopo tre anni e pesta la moglie

I fatti a Bologna. L'uomo era già stato condannato per maltrattamenti in famiglia

di Paolo Diacono - 22 Settembre 2026

Esce dal carcere dopo tre anni, torna a casa e pesta la moglie. Arrestato a Malalbergo, in provincia di Bologna, un 59enne. L’operazione è scattata a seguito della richiesta di aiuto sollecitata, al numero di emergenza del 112, da una donna. I carabinieri della locale stazione dell’Arma hanno raccolto subito la segnalazione e si sono recati sul posto. Quella donna ha raccontato loro cosa fosse accaduto. Il marito, uscito di galera da pochissimo, era tornato a casa e l’aveva pestata.

Esce dal carcere e pesta la moglie

La storia, però, inizia negli anni scorsi. L’uomo era già stato arrestato e poi condannato a tre anni di reclusione proprio per maltrattamenti in famiglia. Dopo aver scontato la sua pena, s’è ritrovato senza un tetto sotto cui stare. E aveva chiesto alla moglie di riaccoglierlo in casa. La donna s’è fidata. E qui è ricominciato il suo incubo. Da giugno, in pratica da quando era uscito dal carcere, l’uomo aveva ripreso a maltrattarla. Sia, come ha raccontato, verbalmente che fisicamente. Sabato scorso, poi, l’episodio che ha fatto scattare l’allarme.

Lei in ospedale, lui (di nuovo) in carcere

Sabato scorso, al culmine dell’ennesima lite familiare che aveva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per essere sedata, la donna è rimasta ferita a un braccio. Per fortuna non è stato necessario ricorrere al pronto soccorso ma i sanitari del 118 hanno potuto medicarla sul posto. Per l’uomo, invece, l’aggressione alla moglie è valso un nuovo arresto e un’altra “visita” in carcere. Il pubblico ministero, infatti, ne ha disposto l’arresto e il 59enne è stato trasferito in cella dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.