Esteri

Liberati in Venezuela i detenuti italiani, Meloni: “Ora relazioni costruttive”

Ora si punta al rilascio del cooperante Alberto Trentini, la Farnesina al lavoro

di Cristiana Flaminio - 9 Gennaio 2026

In Venezuela sono stati liberati gli italiani detenuti Biagio Pilieri e Luigi Gasperin. Ma restano in cella, per ora, almeno altri 28 connazionali. Tra di loro c’è naturalmente anche il cooperante Alberto Trentini, per la cui liberazione da tempo è in corso una campagna di sensibilizzazione. Ora crescono le speranze di poterne festeggiare presto la liberazione. Il primo a lasciare il carcere è stato, ieri sera, proprio Gasperin.

Liberi i detenuti italiani in Venezuela

Luigi Gasperin ha 77 anni. Imprenditore, è stato arrestato il 7 agosto scorso a Maturin, nello stato del Monagas. Era accusato di possesso, uso e trasporto di materiali esplosivi negli uffici della sua società. Dopo l’arresto era stato detenuto presso un centro di Prados del Este, vicino la capitale Caracas. Le sue condizioni di salute non sono ottimali dal momento che soffre di difficoltà respiratorie e problemi cardiaci. Qualche ora dopo è stato rilasciato anche Biagio Pilieri. Giornalista politico, in possesso di passaporto italo-venezuelano, era detenuto a El Helicoide dal 2024. Per la sua liberazione, nei giorni scorsi, era stato diramato un appello dai giornalisti internazionali.

Ora si spera nel rilascio degli altri italiani

La Casa Bianca ha ribadito di aver esercitato un ruolo decisivo nella liberazione dei detenuti stranieri, e non, dalle carceri del Venezuela. In Italia, intanto, si prosegue a lavorare. Per la liberazione, tra gli altri, di Alberto Trentini. Il cooperante, membro di una Ong operante nel Paese sudamericano, è in prigione dal 15 novembre del 2024. La Farnesina ha ribadito che l’Italia sta mettendo in campo tutte le iniziative possibili per agevolarne il rilascio.

Meloni: “Auspico relazioni costruttive”

La premier Giorgia Meloni è intervenuta sulla vicenda e in un post affidato alle sue piattaforme social ha affermato: “Seguo con attenzione la situazione in Venezuela e auspico che con la presidente Delcy Rodríguez si apra una nuova stagione di relazioni costruttive fra Roma e Caracas”. Quindi ha parlato delle decisioni delle autorità del Venezuela: “In tal senso esprimo gratitudine per la scelta di avviare la liberazione di detenuti politici, fra i quali anche italiani, e spero vivamente che questo percorso prosegua con ulteriori passi nella medesima direzione”.