Esteri

Liberato in Venezuela Luigi Gasperin, l’annuncio di Tajani

Dopo le liberazioni di Trentini e Burlò un altro italiano è stato rilasciato a Caracas

di Martino Tursi - 15 Gennaio 2026

Le autorità del Venezuela hanno liberato anche Luigi Gasperin. Lo ha annunciato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Che, su X, ha riferito della scarcerazione dell’italiano che risultava detenuto nel Paese sudamericano: “Anche Luigi Gasperin è libero. Ora è nella sede della nostra ambasciata a Caracas. Nei giorni scorsi avevamo ottenuto l’ordine di scarcerazione. Stanotte è uscito dal carcere”. L’imprenditore, però, sarebbe orientato a restare nel Paese.

Tajani annuncia: liberato Luigi Gasperin in Venezuela

Alla nota del vicepremier apparsa sui social ha fatto seguito quella pubblicata dalla Farnesina. Che ha confermato: “Il cittadino italiano Luigi Gasperin è definitivamente libero”. L’ordine di scarcerazione, dicono dal Ministero degli Esteri, è stato “reso esecutivo nella notte” dopo essere “stato recepito da una delle amministrazioni venezuelane”. Le condizioni dell’imprenditore sono buone. “E’ provato ma in condizioni stabili: ha annunciato che vorrebbe rimanere in Venezuela e tornare nella città di Maturìn nello Stato di Monàgas dove si trova la sua azienda”.

La vicenda e il lieto fine

Luigi Gasperin ha 77 anni e passaporto italiano. Era stato arrestato il 7 agosto del 2025 proprio a Maturin. Era accusato di detenzione, trasporto e uso di materiale esplosivo nella sua azienda. Dunque era stato trasferito in un centro di Prados del Este, a Caracas. Le sue condizioni di salute avevano preoccupato i suoi parenti e le autorità italiane. Gasperin, difatti, soffre di patologie cardiache, ipertensione e problemi respiratori. Adesso è libero e può tornarsene a casa. Una buona notizia dopo il rilascio dei connazionali Alberto Trentini e Mario Burlò.