L’identikit torna con Laci Peterson: ora online la terza puntata sul nostro canale YouTube

di Redazione - 17 Gennaio 2026

È online su YouTube la terza puntata del podcast L’identikit, un nuovo appuntamento dedicato ai grandi casi di cronaca nera che hanno segnato l’opinione pubblica.

Questo episodio approfondisce il caso di Laci Peterson, una vicenda che ha sconvolto l’America e continua ancora oggi a far discutere per i suoi risvolti inquietanti e le domande rimaste aperte.

Attraverso una ricostruzione attenta dei fatti, L’identikit analizza il contesto, i protagonisti e gli elementi chiave dell’indagine, cercando di fare luce su una storia complessa e dolorosa.

La puntata è ora disponibile su YouTube per chi vuole capire, riflettere e andare oltre i titoli di cronaca.

Se ti sei perso le altre puntate puoi recuperarle qui: L’identikit