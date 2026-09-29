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Autunno, dopo il caldo arrivano piogge e perturbazioni, ecco quando può scattare la svolta

Dopo settimane dominate dall’alta pressione, ottobre potrebbe segnare il ritorno del maltempo con piogge più diffuse e temperature in calo.

di Marzio Amoroso - 29 Settembre 2026

@PH P.Brown

L’autunno astronomico è già iniziato, ma gran parte dell’Italia continua a vivere giornate dal sapore quasi estivo. Le temperature restano superiori alle medie del periodo e l’alta pressione domina ancora gran parte dello scenario meteorologico. Tuttavia, qualcosa sta cambiando e i modelli iniziano a intravedere una possibile svolta.

Ancora qualche giorno di stabilità

L’inizio di ottobre dovrebbe essere caratterizzato da condizioni generalmente stabili. Il sole continuerà a prevalere su molte regioni e le temperature potranno mantenersi su valori piuttosto miti durante le ore centrali della giornata. Le mattine e le notti, invece, risulteranno più fresche. Si tratta di un segnale tipico della stagione che avanza, anche se il quadro generale resterà ancora lontano dal vero volto dell’autunno. L’anticiclone continua, infatti, a rappresentare il principale protagonista sul bacino del Mediterraneo, limitando l’ingresso delle perturbazioni atlantiche.

Quando potrebbero arrivare le prime piogge

Le proiezioni atmosferiche mostrano una possibile evoluzione tra la prima e la seconda decade di ottobre. In questo periodo potrebbe verificarsi un graduale indebolimento dell’alta pressione. L’Italia potrebbe così diventare più esposta all’arrivo di correnti fresche e umide provenienti dall’Atlantico. Questo cambiamento favorirebbe il ritorno di condizioni più tipicamente autunnali. Le prime piogge potrebbero interessare diverse aree del Paese, con fenomeni localmente più diffusi rispetto alle ultime settimane. Non si tratta ancora di una previsione definitiva, ma di una tendenza che trova conferme sempre più interessanti.

Mediterraneo molto caldo, attenzione ai fenomeni intensi

Uno degli elementi più osservati dagli esperti riguarda la temperatura del mare. Dopo una lunga estate caratterizzata da valori molto elevati, il Mar Mediterraneo conserva ancora una grande quantità di energia. Quando le prime masse d’aria più fresca entreranno in contatto con questa superficie marina ancora calda, potranno nascere contrasti atmosferici particolarmente marcati. In questi casi aumenta il rischio di temporali, rovesci intensi e precipitazioni abbondanti concentrate in poche ore. Si tratta di situazioni che negli ultimi anni hanno spesso accompagnato le fasi di passaggio tra estate e autunno.

Ottobre osservato speciale

Il mese di ottobre potrebbe quindi rappresentare il vero punto di svolta della stagione. Dopo settimane dominate dal caldo e dalla scarsità di precipitazioni, l’atmosfera potrebbe tornare più dinamica. Le perturbazioni atlantiche restano il principale elemento da monitorare. Se riusciranno a raggiungere il Mediterraneo con maggiore continuità, il quadro meteorologico potrà cambiare rapidamente. Per il momento gli esperti invitano comunque alla prudenza. Le tendenze a medio e lungo termine possono ancora subire variazioni. Quello che appare sempre più probabile è l’avvio di una fase più movimentata, con un progressivo ritorno delle piogge, un calo delle temperature e condizioni finalmente più vicine al vero autunno italiano.

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