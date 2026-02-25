Sport

L’inter cede al Bodø/Glimt: è fuori dalla Champions League

di Emily Gabrielli - 25 Febbraio 2026

L’Inter è fuori dalla Champions League dopo una doppia sfida da dimenticare contro il Bodø/Glimt. Chiamati a ribaltare il 3-1 subìto in Norvegia, i nerazzurri falliscono l’obiettivo e vengono sconfitti anche nel ritorno a San Siro: finisce 2-1 per i norvegesi, che conquistano uno storico accesso agli ottavi di finale, dove affronteranno la vincente tra Manchester City e Sporting.

La cronaca del match

La squadra di Chivu parte con buone intenzioni ma crea poche occasioni realmente pericolose, affidandosi soprattutto a colpi di testa di Esposito, Frattesi e Bastoni. La partita però cambia volto nella ripresa: al 58’ un grave errore in impostazione di Akanji permette agli ospiti di involarsi verso la porta. Sommer respinge la prima conclusione, ma nulla può sul tap-in di Hauge, che firma il vantaggio.

Chivu prova a scuotere la squadra con un triplo cambio, inserendo Bonny, Diouf e Sucic, ma l’Inter non riesce a trovare ritmo né idee. Al 72’ arriva il raddoppio del Bodø/Glimt: Hauge serve un pallone perfetto per l’inserimento di Evjen, che trafigge Sommer e fa calare il gelo sullo stadio. I nerazzurri accorciano le distanze quattro minuti più tardi grazie a Bastoni, il cui colpo di testa supera la linea prima che Haikin lo trattenga. Il gol però non basta a riaccendere una rimonta ormai impossibile: i norvegesi restano compatti, difendono con ordine e resistono fino al triplice fischio, conquistando una qualificazione storica.

Inter fuori dalla Champions: i numeri di Chivu

La sconfitta aggiunge un ulteriore dato negativo alla stagione europea dell’Inter: cinque ko nelle ultime sei gare di Champions. Per Chivu, alla guida in dieci partite nella competizione, arriva la quinta sconfitta. Il Bodø/Glimt, invece, scrive una pagina importante per il calcio norvegese, diventando la prima squadra del Paese ad eliminare un’italiana in una fase a eliminazione diretta della Champions League. Da segnalare anche il record personale di Hauge, che raggiunge quota sei gol nella competizione, diventando il miglior marcatore di sempre in Champions con una squadra norvegese. L’Inter è fuori dalla Champions: ora i nerazzurri dovranno concentrare tutte le energie sul campionato e sulla Coppa Italia.