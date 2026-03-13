L’invasione del palco di Meloni: “Aspetto le dimissioni di Mattarella”

Attualità

L'invasione del palco della Meloni esplode la polemica sulla sicurezza

di Paolo Diacono - 13 Marzo 2026

“Sono qui e attendo le dimissioni di Mattarella”, un uomo fa irruzione sul palco prima dell’intervento di Giorgia Meloni a Milano per sostenere le ragioni del Sì al Referendum. Il caso è duplice, innanzitutto istituzionale. Perché le parole pronunciate dal “manifestante solitario” colpiscono, senza alcuna ragione, il Capo dello Stato riferendosi a chissà quale vicenda. In seconda battuta la questione è legata alla sicurezza della premier. L’uomo sul palco si è limitato a presentarsi e a pronunciare un messaggio. Ma cosa sarebbe accaduto se non fosse andata così?

“Aspetto le dimissioni di Mattarella”, l’invasore parla prima di Meloni

L’uomo, salito sul palco, s’è presentato alla premier: “Piacere, Musumeci”. E ha preso il microfono iniziando un suo breve (e sconnesso, di sicuro decontestualizzato) intervento. “Aspetto le dimissioni di Mattarella”, ha detto. Meloni, in ovvio imbarazzo, ha fatto finta di nulla. Ha atteso che l’uomo scendesse e ha iniziato il suo intervento incentrato sulle ragioni del sì al referendum legato alla riforma della giustizia. La vicenda è finita lì. Almeno in teoria: con il signor Musumeci che ha avuto il suo quarto d’ora di celebrità (grazie, Andy Warhol) e un codazzo di polemiche a seguire.

La questione della sicurezza

Su questo si sta incentrando il dibattito. Non è un momento facile. Anzi. Le tensioni sono altissime. Il dibattito politico è infuocato, sul fronte interno ci sono gli anarchici e poi si temono guai pure sul piano internazionale e il rinfocolarsi della minaccia terroristica. Il signor Musumeci s’è limitato a chiedere le dimissioni di Mattarella. E la vicenda si può chiudere con un sorriso e una scrollata di spalle. Ma in tanti si chiedono ora se avvicinarsi alla premier sia così facile come salire su un palco e pronunciare frasi a dir poco incongrue.