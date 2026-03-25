Esteri

L’Iran smentisce Trump: “Negoziate da soli?”

Teheran sfotte la Casa Bianca: "Non verremo mai a patti con gente come voi"

di Cristiana Flaminio - 25 Marzo 2026

L’Iran smentisce le trattative e da Teheran giungono messaggi ironici diretti a Trump e alla Casa Bianca: “Siete arrivati a negoziare con voi stessi?”. Le parole che giungono dal portavoce militare del regime degli ayatollah tendono a stroncare ogni conato di tavolo e diplomazia. Almeno sul piano pubblico. E, difatti, il messaggio è giunto alla popolazione locale tramite un video che è stato trasmesso proprio dalla tv di Stato iraniana. Nel tentativo di fare chiarezza sulle voci e sulle “promesse” di dialogo e accordi che arrivano dagli Usa.

Iran smentisce Trump

A parlare è stato il portavoce miliare del comando centrale Khatam al-Anbiya, da cui dipendono il coordinamento di esercito e Pasdaran. Il tenente colonnello Ebrahim Zolfaghari ha pronunciato parole chiare e inequivocabili: “La nostra prima e ultima parola è stata la stessa fin dal primo giorno e resterà tale: gente come noi non verrà mai a patti con gente come voi. Né ora, né mai”. Sarà guerra a oltranza? Chissà, Zolfaghari intanto sfotte i nemici: “Siete arrivati a negoziare con voi stessi?”

La guerra non finisce (ancora)

“L’era delle vostre promesse vuote è finita”, ha poi aggiunto il portavoce. Insomma, l’Iran smentisce Trump sulle presunte trattative che avevano avuto l’effetto di placare, tra lunedì e fino a ieri, le mattane del mercato energetico. Da Teheran, dunque, si addensano i fumi di guerra ma non è detto che davvero non ci sia in atto un tentativo da parte delle diplomazie per mettere fine alle ostilità e trovare una via di pace per il Medio Oriente.