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L’Italia candida Bologna per ‘Frontier AI’, polo ricerca su intelligenza artificiale

di Italpress - 11 Maggio 2026

ROMA (ITALPRESS) – L’Italia candida Bologna e il Tecnopolo come uno degli snodi principali di ‘Frontier AI’, la futura infrastruttura europea della ricerca e dell’intelligenza artificiale. Lo ha detto il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, nel corso dell‘incontro bilaterale con il Commissario europeo per le Start-up, la Ricerca e l’Innovazione, Ekaterina Zahairieva, al Tecnopolo DAMA di Bologna.

Al centro del colloquio, le priorità strategiche della nuova agenda europea della ricerca: da ‘Choose Europe for Science’, il programma lanciato dalla Commissione europea per attrarre in Europa ricercatori e scienziati da tutto il mondo, fino a ‘Frontier AI’, l’iniziativa Ue per rafforzare la capacità europea di sviluppare modelli di intelligenza artificiale di frontiera. Un percorso in cui Bologna, per concentrazione di infrastrutture, capacità di calcolo ed ecosistema scientifico già operativo, può giocare un ruolo di primo piano.

“L’Europa oggi gioca una partita decisiva: attrarre i migliori ricercatori, trattenere talento, costruire autonomia scientifica e tecnologica. L’Italia – ha dichiarato il Ministro Bernini – ha scelto di investire per essere uno dei luoghi in cui questa nuova stagione prenderà forma. Bologna dimostra che non parliamo di promesse, ma di infrastrutture già operative, ricerca che produce conoscenza e un impatto positivo sul tessuto industriale. È su questa base che vogliamo dare il nostro contributo alla costruzione della nuova geografia europea della conoscenza”.

Il Tecnopolo, come ha illustrato anche il Ministro Bernini al Commissario Zaharieva nel corso della visita, è infatti oggi il principale hub europeo nel campo dell’ High Performance Computing e dell’intelligenza artificiale, dove convivono infrastrutture di supercalcolo, centri di ricerca internazionali e progetti strategici per la sovranità tecnologica europea. Il Ministro ha inoltre anticipato al Commissario Zaharieva i prossimi sviluppi del supercomputer Leonardo, a partire da LISA ( Leonardo Improved Supercomputing Architecture): il nuovo programma di evoluzione tecnologica progettato per potenziare ulteriormente le prestazioni dell’infrastruttura, con particolare focus sulle applicazioni di intelligenza artificiale.

Infine, Bernini ha illustrato i risultati scientifici di IT4LIA, l’AI Factory italiana selezionata dalla Commissione europea tra le prime sette del continente, nata per mettere a disposizione di ricerca, imprese e pubbliche amministrazioni capacità di calcolo, dati e servizi avanzati per l’intelligenza artificiale. CINECA, che gestisce IT4LIA, è oggi il secondo centro HPC europeo per volume di produzione scientifica: il 15% dei lavori pubblicati nel 2024 rientra già nel top 10% mondiale per citazioni. Solo nel 2025, inoltre, ha messo gratuitamente a disposizione di università ed enti di ricerca oltre 550 milioni di ore di calcolo, per un valore economico stimato superiore a 130 milioni di euro. Mentre IT4LIA, a un solo anno dall’avvio operativo, ha già attivato quasi 500 progetti, confermando la capacità dell’ecosistema bolognese di trasformare infrastrutture scientifiche in applicazioni concrete per ricerca, innovazione e competitività.

– Foto ufficio stampa MUR –

(ITALPRESS).