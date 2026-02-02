Italpress Notizie Agroalimentare

Lollobrigida “Al via la campagna di comunicazione contro la demonizzazione del vino” / Video

di Italpress - 2 Febbraio 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi non si registrano rischi di crisi per questo settore, come da chi prospettato da chi ha lanciato allarmi sconsiderati. Abbiamo lavorato mantenendo tutti gli impegni assunti”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, al termine del tavolo con gli operatori della filiera vitivinicola. “Abbiamo raccontato come, rispetto agli investimenti sul Pnrr di circa 100 milioni sul settore del vino, oggi si arriva a un miliardo per le filiere legate a questo prodotto – ha aggiunto Lollobrigida -, abbiamo presentato una campagna di comunicazione che dal 15 febbraio a metà aprile, cioè a Vinitaly, mostrerà come questo prodotto sia intimamente legata alla nostra storia, alla nostra tradizione, alla nostra protezione dell’ambiente, oltre che ovviamente imprescindibile per la nostra economia nazionale”.

Dal 15 febbraio inizierà una campagna di comunicazione per valorizzare il vino non solo come prodotto, ma come espressione autentica del tempo, della cura e delle relazioni umane. La campagna si configura come un ponte tra tradizione e futuro, mettendo in dialogo territori, linguaggi e pubblici diversi.

“Coltiviamo ciò che ci unisce”, è il claim che guida e ispira il progetto. I protagonisti della campagna saranno due spot. Il primo è un racconto istituzionale che celebra il valore della vigna, della storia e della cultura enologica italiana. Il secondo è un video emozionale, capace di raccontare il vino non solo come prodotto, ma come patrimonio e valore intergenerazionale.

L’obiettivo è costruire una cultura del vino consapevole per il consumo responsabile e rispettoso. “Insieme a Ice (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane) abbiamo presentato le campagne che realizzeremo all’estero per consolidare mercati importanti come gli Stati Uniti, ma anche per aprirne molti altri – ha concluso il ministro – nell’area sud americana, piuttosto che indiana permettendo di affermarsi ancora di più, ancora meglio. Non è sufficiente e lavoriamo anche per contrapporre una demonizzazione del vino, visto solo dal punto di vista di bevanda a base alcolica, con una comunicazione, un’analisi di quelli che sono i benefici per la convivialità per la socialità e anche dal punto di vista scientifico, quello che gli studi, che andremo a presentare durante quest’anno, i centri di ricerca, ci forniranno”.

