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Lollobrigida “Rendere sostenibile la filiera del grano duro sia per i produttori che per i trasformatori”

di Italpress - 30 Marzo 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Dopo anni di soli annunci e promesse non mantenute oggi si è tenuta la prima riunione della CUN, la Commissione che mette insieme produttori e trasformatori per individuare il prezzo del grano e rendere sostenibile la filiera sia per i produttori che per i trasformatori. Il grano duro è una coltura importante, necessaria a prodotti simbolo che contribuiscono ai risultati del nostro agroalimentare. La CUN è uno strumento che può orientare la produzione e la trasformazione con trasparenza e dare al prodotto italiano il giusto riconoscimento. Ringrazio tutti i componenti della CUN per la collaborazione a questo utile strumento che, ne sono certo, darà stabilità e prospettive alla nostra agricoltura e alle nostre filiere agroalimentari”. Lo dichiara il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, nel giorno della prima riunione della CUN, la Commissione Unica Nazionale (CUN) per il grano duro. L’incontro, che ha visto la piena partecipazione dei componenti sia della parte produttiva sia di quella industriale, ha segnato l’avvio ufficiale dei lavori.

In apertura, i commissari hanno concordato l’aggiornamento dei prodotti a listino e definito le relative caratteristiche qualitative; successivamente, la seduta plenaria ha raggiunto l’accordo sulla definizione dei prezzi indicativi. L’attività della CUN proseguirà ora con cadenza regolare, confermandosi lo strumento centrale per la formulazione dei prezzi indicativi e per garantire equilibrio e stabilità nelle transazioni commerciali del comparto.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).