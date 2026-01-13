Italpress Notizie Agroalimentare

Lollobrigida “Via libera del Parlamento Ue al pacchetto vino è tutela dell’eccellenza”

di Italpress - 13 Gennaio 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Il via libera della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo al pacchetto vino è un segnale di grande attenzione per un comparto strategico. Grazie al lavoro portato avanti dalla Commissione ci saranno misure più incisive per la gestione dei rischi climatici e regole chiare sulle nuove denominazioni. Con questo si potrà garantire maggiore stabilità e trasparenza verso un settore che è simbolo di qualità e tradizione nel mondo. Il Governo Meloni prosegue nel suo impegno in Europa per difendere il lavoro dei nostri produttori affinché il vino italiano continui a essere protagonista sui mercati mondiali”. Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, commentando il voto della commissione Agricoltura del Parlamento europeo che ha confermato all’unanimità l’accordo raggiunto sul pacchetto di misure di sostegno al comparto del vino.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).