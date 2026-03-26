Londra autorizza sequestri flotta fantasma russa in acque britanniche
Milano, 26 mar. (askanews) – Il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato che discuterà con gli alleati in Finlandia di nuove misure che consentiranno alle forze britanniche di abbordare e sequestrare le navi sanzionate come parte della cosiddetta flotta ombra russa che transita nelle sue acque:
“L’attenzione qui è concentrata sull’aggressione russa in Ucraina e dobbiamo accettare che ci troviamo in una guerra su due fronti – ha affermato Starmer – C’è il conflitto con l’Iran e il conflitto ucraino in corso. Oggi parlerò con gli alleati di cosa possiamo fare di più. Naturalmente, si discuterà anche di spese per la difesa e di capacità di difesa. E oggi chiarirò loro che autorizzo il Regno Unito a intercettare le navi della flotta ombra russa, ovvero le navi che violano illegalmente le sanzioni, di solito trasportando petrolio. Collaboreremo con altri paesi su questo progetto”.
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